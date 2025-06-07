جراحة عاجلة تنهي معاناة حاجة تركية من ورم متقدم في القولون بمستشفى النور التخصصي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أسهم التدخل السريع ضمن نظام الرعاية العاجلة -أحد أنظمة نموذج الرعاية الصحية السعودي-، في إنقاذ حياة حاجٍّة من الجنسية التركية تعاني من ورم متقدم في القولون النازل، حيث تمكَّن فريق طبي بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي اليوم، من إنهاء معاناة المريضة عبر تدخل جراحي عاجل إثر معاناتها من انسداد حاد في الأمعاء.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن طوارئ مستشفى النور التخصصي استقبلت الحاجة المريضة وهي في حالة حرجة، حيث أظهرت الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية وجود ورم متقدم في القولون النازل، متصل وملتصق بالطحال وعدد من الأعضاء المجاورة، مما تسبب في انسداد معوي تام.

وأضاف أن الفريق الجراحي قرر على الفور إجراء عملية طارئة لإنقاذ حياة المريضة، بعد التأكد من وجود الورم المتقدم، وتم إجراء مفاغرة في القولون المستعرض لتجاوز الانسداد، واستغرقت العملية نحو ساعة ونصف، وقد تماثلت المريضة للشفاء بشكل كامل، وغادرت المستشفى في اليوم التالي وهي بحالة صحية مستقرة، بفضل الله ثم بفضل سرعة الاستجابة وكفاءة الفريق الطبي.

يذكر أن التجمع الصحي يؤكد أن هذا النجاح يأتي ضمن الجهود المستمرة في تقديم رعاية صحية متقدمة لحجاج بيت الله الحرام والزوار، باستخدام أحدث التقنيات وبإشراف نخبة من الكوادر الطبية المؤهلة.

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