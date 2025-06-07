تجمع مكة الصحي ينفذ مسحًا ميدانيًا للحجاج المصابين بمرض السكري بالأشعة تحت الحمراء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نفّذ تجمع مكة المكرمة الصحي، خلال موسم حج هذا العام 1446هـ، مسحًا ميدانيًا استهدف الحجاج المصابين بداء السكري، ضمن جهوده لتعزيز الوقاية والكشف المبكر عن مضاعفات القدم السكرية.

وأوضح تجمع مكة الصحي أن الفريق الطبي استخدم تقنية الكاميرا الحرارية بالأشعة تحت الحمراء لرصد المؤشرات الحيوية المرتبطة بنقص التروية أو وجود التهابات بالقدم، مما يُسهم في التدخل العلاجي المبكر والحد من تطور المضاعفات، مضيفًا أن الفريق عمل على توعية الحجاج المصنفين ضمن الفئات عالية الخطورة، من خلال تقديم الاستشارات الطبية الفردية، إلى جانب توزيع هدايا وقائية تسهم في تقليل فرص الإصابة بمشكلات القدم المرتبطة بمرض السكري.

يذكر أن المسح الميداني يأتي ضمن حزمة المبادرات الوقائية باستخدام التقنية والذكاء الاصطناعي التي ينفذها تجمع مكة المكرمة الصحي؛ لضمان حج صحي وآمن، يواكب احتياجات ضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الصحة العامة.

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