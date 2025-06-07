شكرا لقرائتكم خبر عن كرشة وفشة وطحال.. أكلات العيد اعرف فوائدها وطريقة إعدادها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

رغم أنها تُصنَّف كـ"حلويات اللحوم"، إلا أن الكرشة، الفشة، والطحال تظل من الأطباق الشعبية التي تحتل مكانة خاصة على مائدة عيد الأضحى في كثير من البيوت المصرية، مذاقها المميز وسعرها المناسب جعلها جزءًا لا يتجزأ من الثقافة الغذائية، لكن السؤال المهم: هل هذه الأكلات مفيدة؟ وكيف يمكن طهيها بطريقة صحية تقلل من أضرارها؟ وفقا للدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في جامعة المنصورة.

الكرشة.. غنية بالبروتين وفقيرة بالدهون

الفوائد: الكرشة، وهي بطانة المعدة في الذبيحة، تحتوي على بروتين عالي القيمة، مع كمية دهون أقل من اللحوم العادية.

مفيد لمين؟ قد تكون خيارًا جيدًا لمن يبحثون عن طعام غني بالبروتين وقليل الدهون، بشرط تنظيفها جيدًا وطهيها بطريقة صحية.

طريقة الإعداد الصحية: تُسلق جيدًا بعد تنظيفها بالخل والليمون، ثم تُطهى مع الطماطم والثوم والبهارات بدون إضافة سمن أو دهون زائدة.

الفشة.. خفيفة وسهلة الهضم لكن بحذر

الفوائد: الفشة (رئة الذبيحة) قليلة الدهون وخفيفة على المعدة، وتحتوي على بروتين، لكنها أقل من باقي الأعضاء في القيمة الغذائية.

مفيد لمين؟ تناسب من يفضلون أطعمة خفيفة وسريعة الهضم، لكن لا يُنصح بها بكثرة لمرضى الكوليسترول المرتفع.

طريقة الإعداد الصحية: تُسلق جيدًا ويُفضل تشويحها بزيت زيتون أو ملعقة صغيرة من السمن، مع ثوم وكمون وكزبرة ناشفة.

الطحال.. قوة غذائية في حجم صغير

الفوائد: الطحال غني جدًا بالحديد، فيتامين B12، والزنك، ويُعتبر علاجًا شعبيًا لفقر الدم.

مفيد لمين؟ ممتاز لمرضى الأنيميا ونقص الحديد، لكن لا يُنصح بالإكثار منه لأنه يحتوي على نسبة كوليسترول مرتفعة.

طريقة الإعداد الصحية: يُسلق أولًا ثم يُحشى بالبصل والخضروات ويُشوى أو يُطهى في الفرن، بدلاً من قليه لتقليل الدهون.

نصائح صحية لتناول “حلويات اللحوم” بأمان

اغسل الأعضاء جيدًا، وانقعها في خل وليمون لتقليل البكتيريا والروائح.

ابتعد عن الطهي بالسمن أو الزبدة، واستخدم الزيت النباتي أو الزيوت الصحية.

لا تفرط في تناول هذه الأطعمة، لأنها غنية بالكوليسترول والمواد النيتروجينية.

لا تُنصح بها لمرضى القلب، الكلى، والكوليسترول المرتفع إلا بكميات صغيرة جدًا وتحت إشراف الطبيب.

وأخيرًا، الكرشة والفشة والطحال ليست مجرد "أكلات شعبية"، بل وجبات تحمل فوائد غذائية حقيقية، إذا تم تناولها باعتدال وطهيها بطريقة صحية. اجعل العيد فرحة بطبق شهي.. وصحي.