شكرا لقرائتكم خبر عن خروجات العيد.. نصائح للحماية من الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تحرص العائلات على الخروج والتمتع والتنزه بالجو المبهج الجميل، والزيارات العائلية المتكررة. وفي أجواء الطقس الحار الذي نعيشه هذه الأيام، يجب أن تتبع خلالها مجموعة من النصائح التي تحميك وأسرتك من الشمس وأشعتها وتأثيرها.

وفقًا لتقرير نشر في موقع Prestige، فإن التنزه في الطقس الحار يحتاج منك لمجموعة من النصائح والاحتياطات لوقاية نفسك وعائلتك من ضربات الشمس أو صعوبات التنفس الناتجة عن ارتفاع الرطوبة، فضلاً عن ضرورة الاستمتاع والتنزه بشكل آمن وصحي.

نصائح للتنزه الآمن في الطقس الحار

1. لا تستهن بحرارة الشمس: التواجد في الهواء الطلق يتطلب الحذر من الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة. لذلك حاول اختيار نزهة تكون في مكان مغلق بارد بعض الشيء.

2. ضع واقي الشمس: ضع أنت وأسرتك واقي الشمس قبل الخروج بحوالي 20 أو 30 دقيقة، وجددّه كل ساعتين أو ثلاث ساعات.

3. اختر الظل والاماكن الباردة: اختر الظل والاماكن الباردة عن الأماكن المفتوحة الحارة.

4. ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة: اهتموا بارتداء الملابس القطنية الفضفاضة الواسعة فاتحة اللون. لا ترتدي الكثير من الطبقات التي قد تشعرك بضيق التنفس أو بارتفاع درجة الحرارة أكثر.

5. ابتعد عن التعرض للشمس خلال ساعات ذروتها: حافظ على سلامتك من أشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة.

6. حافظ على رطوبة جسمك: احضر كميات كافية من مياه الشرب والمشروبات السائلة الصحية التي لا تحتوي على الكثير من السكريات، ابتعد عن شرب المشروبات الجاهزة الغنية بالسكر واستبدلها بمشروبات منزلية معدة مسبقًا.

7. صطحب الفواكه الطازجة: اهتم باصطحاب الفواكه الطازجة للحفاظ على رطوبة جسمك، مثل التفاح، البرتقال، العنب، أو الخوخ والمشمش.

8. تناول أطعمة صحية: حاول الابتعاد عن الأطعمة الجاهزة خلال ارتفاع درجات الحرارة.

9. ارتداء النظارات الشمسية: ارتدوا النظارات الشمسية لحماية العينين.

10. حافظ على الطعام والشراب: إذا كنت مصطحبًا أطعمة معك، فلا تتركها مكشوفة واختر النوعيات التي لا تفسد سريعًا من الحرارة العالية، مثل الفاكهة والخضراوات، اصطحب معك المبردات المنفصلة الصغيرة التي تحافظ على الطعام والشراب باردًا بداخلها.

11. شرب المياه بشكل مستمر: اهتم بشرب المياه بشكل مستمر طوال وجودك خارج المنزل على مدار الساعة، أنت وأطفالك.

12. غسل اليدين والوجه: اهتم بغسل يديك ووجهك بين الحين والآخر كلما أمكنك.

13. طلب المساعدة الطبية: إذا ظهرت علامات إعيائية مثل ضيق التنفس، عدم الوعي، التعرق الشديد، التبول القليل، أي أعراض من أعراض الجفاف، لابد من طلب المساعدة الطبية فورًا.