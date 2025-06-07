شكرا لقرائتكم خبر عن ضاني وبلدي وجملي.. أنواع الكبدة كثيرة اعرف فوائدها قبل ما تختار طبقك والان مع تفاصيل الخبر

في موسم عيد الأضحى، تتربع الكبدة على عرش أول يوم من الأكل الشعبي والمحبب لدى ملايين المصريين، لكن كثيرين لا يعرفون الفرق بين أنواعها أو القيمة الغذائية التي تقدمها كل واحدة منها، فهل الكبدة الجملي أفضل من الضاني؟ وهل الكبدة البلدي فعلاً "أغنى" من غيرها؟ إليك التفاصيل، وفقا للدكتور اسامة فكري استشاري التغذية الإكلينيكية والجهاز الهضمي والكبد في معهد الكبد القومي.

الكبدة البلدي (البقري).. الأكثر توازنًا

الفوائد: غنية بالبروتين عالي الجودة، الحديد، فيتامين B12، الزنك، وحمض الفوليك.

مميزاتها: طعمها معتدل، يسهل طهيها بطرق متعددة.

لمن تناسب؟ مناسبة لمعظم الناس إذا تم تناولها باعتدال. تُعد خيارًا آمنًا لمن يعانون من نقص الحديد أو الأنيميا، لكن يجب عدم الإفراط في تناولها.

الكبدة الضاني.. نكهة قوية وقيمة غذائية عالية

الفوائد: تحتوي على نسبة مرتفعة من الحديد والزنك، مع طعم مميز وقوي يفضله محبو اللحوم.

مميزاتها: دسمة أكثر من البقري، وقد تكون أصعب في الهضم.

ملاحظات: غير مفضلة لمرضى القلب أو من يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو مشاكل الهضم.

الكبدة الجملي.. الأقل دهونًا والأعلى بروتينًا

الفوائد: تحتوي على نسبة أعلى من البروتين وأقل من الدهون مقارنة بباقي الأنواع.

مميزاتها: ملمسها متماسك وطعمها قوي، لكنها تحتاج طهيًا جيدًا لتكون لينة.

لمن تناسب؟ قد تكون أفضل خيار للراغبين في وجبة غنية بالبروتين وأقل دسامة.

تحذير مهم.. الكبدة سلاح ذو حدّين

رغم فوائدها، تحتوي الكبدة على كوليسترول مرتفع جدًا، ما يجعل الإفراط في تناولها خطرًا على مرضى الضغط والقلب والكبد والنقرس، كما أن تناولها نيئة أو نصف مطهية قد ينقل أمراضًا طفيلية.

كيف تأكل الكبدة بأمان؟

اطهها جيدًا، خاصة الكبدة الجملي.

لا تضف كميات كبيرة من الملح أو السمن.

تناولها مع خضروات أو خبز بلدي لوجبة متوازنة.

لا تكرّر أكلها أكثر من مرتين أسبوعيًا.

الكبدة مش مجرد أكلة عيد، لكنها وجبة غنية تحتاج وعي واختيار، اعرف جسمك واحتياجاته، واختار النوع اللي يناسب صحتك وأسلوب حياتك.