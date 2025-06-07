شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الأضحى.. 7 نصائح لتخزين اللحوم فى الثلاجة والان مع تفاصيل الخبر

تُعد اللحوم من المكونات الأساسية لسفرة عيد الأضحى المبارك، وللحفاظ على جودة اللحمة أطول فترة ممكنة يجب تخزينها بشكل صحيح وجيد، لذا في هذا التقرير نتعرف على كيفية تخزين اللحوم في الثلاجة بشكل صحيح للاستمتاع بها لفترة أطول، وتقليل هدر الطعام، بحسب موقع olux.

٨ نصائح لتخزين اللحوم في الثلاجة ١. لا تغسل اللحوم مسبقًا

يعتاد الكثيرون على إزالة اللحوم من عبوتها وغسلها بالماء بمجرد وصولهم إلى المنزل، لكن ينصح معظم الخبراء بعدم غسل اللحمة، حيث أن أي بكتيريا تعتقد أنك قد تزيلها بهذه الطريقة لن تتأثر على الأرجح بالغسل، بل ستُقتل فقط عند طهي اللحم جيدًا.

وحسب جودة ماء الصنبور، قد يُدخل غسل اللحوم بكتيريا جديدة إليها، مما قد يؤثر على طعمها ومدة تخزينها.

إذا كنت تخطط لتجميد اللحوم، فتجنب غسلها بالتأكيد إذا كان اللحم مبللًا، فقد يتأثر بحروق التجميد بسهولة أكبر.

2. قطّع اللحم إلى أجزاء قبل تخزينه

أخطر ما في تخزين اللحوم هو تعريضها لتغيرات درجة الحرارة الانتقال المتكرر من البارد إلى الدافئ يُساعد على نمو البكتيريا على اللحم لذلك، يُفضل عدم إخراج اللحم من الثلاجة إلا بعد طهيه.

إذا قطّعت اللحم إلى قطع أو أجزاء قبل وضعه في الثلاجة، يمكنك إخراج الكمية التي تحتاجها دون التأثير على الباقي.

يمكنك طهي وجبة صغيرة لنفسك أو لجزء من عائلتك مع الحفاظ على اللحوم الأخرى طازجة ولذيذة لوقت الحاجة.

3. ضع اللحوم في الثلاجة بسرعة

تُحفظ المنتجات باردة باستمرار لمنعها من التلف، عند شراء اللحوم من السوبر ماركت، يجب عليك اتباع القواعد نفسها.

لا تترك اللحوم الطازجة غير المطبوخة على طاولة مطبخك، ولا تتركها في سيارة ساخنة أثناء قضاء مشاويرك.

يوصي الخبراء بعدم مرور أكثر من ساعة أو ساعتين بين إخراج اللحوم من ثلاجة السوبر ماركت ووضعها في ثلاجتك.

4. غلّف اللحوم بشكل صحيح

يمكن للتغليف المفرغ من الهواء أن يُطيل عمر تخزين اللحوم بشكل ملحوظ، فلا داعي لفتح العبوة.

بالنسبة للحوم غير المفرغة من الهواء، تختلف القواعد قليلاً.

عند تخزين اللحوم في الثلاجة بدون غلافها، ضعها في طبق وغطها بغلاف بلاستيكي فضفاض يجب أن يكون هناك تدفق هواء حول اللحم لمنعه من "التعرق".

إذا كنت تُجمد اللحم، لفّه بإحكام بغلاف بلاستيكي، مع الحرص على عدم ترك الكثير من الهواء بالقرب منه. بهذه الطريقة، يمكنك تجنب حرق التجميد، الذي لا يُفسد اللحم، ولكنه قد يُغير طعمه بشكل كبير.

5. تتبع تواريخ صلاحية اللحوم

هذا مهم بشكل خاص عند تجميد اللحوم، ولكنه ممارسة جيدة أيضًا عند تخزينها في الثلاجة.

اكتب تاريخ الشراء مباشرةً على الغلاف البلاستيكي أو استخدم ورقة لاصقة لتحديد تاريخ الشراء و تاريخ الاستهلاك.

6. لا تعيد اللحم إلى مكانه بعد إزالته

إن التغيرات المتكررة في درجة الحرارة تُساعد على نمو البكتيريا، لذا، يُنصح بمراعاة هذه القاعدة أيضًا للحوم المُبردة التي سُخّنت إلى درجة حرارة الغرفة.

إذابة اللحوم ثم إعادة تجميدها قد يجعلها بيئة خصبة للبكتيريا، وهي طريقة أكيدة لإفساد جودتها، لذا، تأكد من إخراج اللحوم من المُجمد أو الثلاجة فقط إذا كنت ستطهوها.

7. حافظ على نظافة ثلاجتك وترتيبها

النظافة ضرورية للحفاظ على نضارة الطعام، سواءً كان لحومًا أو خضراوات أو غيرها من المواد الغذائية، تُوفر الثلاجة المتسخة بيئة مثالية لنمو الجراثيم وتلويث طعامك. يمكن أن يحدث التلوث أيضًا عند حفظ اللحوم المطبوخة والنيئة بالقرب من بعضها.