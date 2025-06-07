كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 يونيو 2025 11:50 صباحاً - هذا السؤل مُطرح من العديد من الآباء والأمهات: "ما السن المناسب لتعديل السلوك عند الأطفال"؟، لأن الكثير من الأمهات يعتقدن بأن الطفل لازال صغيراً ولا يفهم ما معنى كلمة لا.. هذا اعتقاد كما يؤكد الخبراء والاختصاصيون غير صحيح، حيث يمكنك تعديل سلوك طفلك، ورسم الحدود له في أي سن، لكن لكل سن طريقة مناسبة، للسيطرة على تصرفات الطفل، حيث يختلف العقاب بين عمر وآخر، وبين طفل وآخر أيضاً، إليكِ هذه المقترحات لتعديك سلوك الطفل حسب عمره.

مع نمو الأطفال وتغيرهم، يتغير سلوكهم أيضاً. فالطفل الذي لا يُصاب بنوبات غضب في الثانية من عمره وقد يسخر منك في السابعة، ويتصرف معك بقسوة في الثانية عشرة. ويقول الخبراء إن أفضل طريقة لفهم سلوك أطفالك هي فهم ما يمرون به من تطور. ستساعدك هذه المعرفة في تأديب الأطفال من دون اللجوء إلى الصراخ أو التهديد أو الانهيار العصبي بنفسك. فالتأديب يتعلق بتوجيه وتعليم أطفالنا - وليس العقاب أو الغضب، إنها ببساطة طريقة لمساعدة الأطفال على تعلم الصواب من الخطأ، والحفاظ على سلامتهم، فيما يلي بعض الإستراتيجيات لإبقاء أطفالك على المسار الصحيح في كل عمر ومرحلة.

كيفية تأديب طفلك الصغير

كيفية تأديب طفلك الصغير



إن طفلك الصغير لا يتذمر أو يُثير ضجةً أو يغضب للتلاعب بك أو إغضابكِ. وغالباً ما يُسيء الأطفال الصغار التصرف لأنهم لا يستطيعون التعبير عن مشاعرهم أو السيطرة عليها. كما أنهم يميلون إلى التعبير عن أنفسهم كثيراً. لذلك عندما يكونون سعداء، يكونون في غاية السعادة. وعندما يكونون منزعجين، يكونون منزعجين للغاية، طفلك الصغير فضولي بطبعه، لذا من الطبيعي أن يتدخل في كل شيء. مهمته هي اختبار شعوره الجديد بالاستقلالية؛ ومهمتك هي وضع الحدود.

وعادةً ما تكون هذه الانفجارات العاطفية نتيجة غضب طفلك وإحباطه لعجزه عن قول أو فعل أو الحصول على ما يريد، كما أنه سريع الغضب عندما يشعر بالتعب أو الجوع أو الملل أو الإحباط. نوبات الغضب وسيلة أكيدة لإعلامك: "أحتاج بشدة إلى مشروب/ وجبة خفيفة/ لعبة/قيلولة - الآن!"

والمشكلة في التناقض، فإذا عرضتِ على طفلكِ ذي العامين تفاحةً فسيرغب في موزة. ألبسيه وردياً فسيرغب في ارتداء بني. طفلكِ في المراحل الأولى من تكوين هوية منفصلة عنكِ، وقد يكون جزءاً من هذه العملية هو تحديد ما إذا كنتِ ترغبين به، فهو لا يرغب. كلمته المفضلة: لا!

نصائح لتعديل السلوك عند الأطفال الصغار

قدّمي خيارات

يُحبّ الأطفال الصغار الاستقلالية والتحكم، لذا يُمكنك تجنّب الكثير من المشاكل بمنحهم مساحةً أكبر من الحرية في حياتهم، خياران كافيان لهذه الفئة العمرية، على سبيل المثال: "ماذا تُريد أن تفعل أولاً: تنظيف أسنانك أم ارتداء بيجامتك؟"

حافظي على هدوئك

يزدهر الأطفال الصغار بالاهتمام - سواءً كان إيجابياً أم سلبياً - لذا إذا بالغتِ في رد فعلكِ عندما يُلقي طفلكِ حبوب الإفطار عمداً، أو يُصاب بانهيار عصبي في المتجر، فتأكدي أنه سيفعل ذلك مرة أخرى. أخبريه بهدوء أننا لا نسكب طعامنا على الأرض أو نصرخ عندما لا نستطيع الحصول على المزيد من البسكويت. اجعلي كلامكِ قصيراً وبسيطاً (لا تُلقِي عليه محاضرات من فضلكِ) وإلا ستُربكينه.

اكبحي نوبات الغضب من جذورها

قللي من نوبات الغضب بمعرفة أسبابها. إذا كان طفلكِ يفقد أعصابه دائماً عندما يشعر بالجوع، فاحرصي على توفير الكثير من الوجبات الخفيفة الصحية. إذا انزعج عندما يضطر لمغادرة الحديقة، فامنحيه إنذاراً مسبقاً (10 دقائق، خمس دقائق، دقيقتان) قبل البدء بحزم أمتعته. وقللي من زياراته إلى الأماكن التي تُعرف باضطراباتها، مثل متجر الألعاب.

خذي وقتاً مستقطعاً

عندما يبلغ طفلك عامين، يمكن أن يكون العقاب المُستقطع وسيلة تأديب فعّالة لتعديل سلوك الطفل، وإذا ضرب طفلك زميله في اللعب بغضب على رأسه، خذيه إلى منطقة مخصصة للعقاب المُستقطع حيث يمكنه أن يهدأ ويسيطر على نفسه. اشرحي له الخطأ الذي ارتكبه، مستخدمة كلمات بسيطة مثل "ممنوع الضرب". يجب ألا تتجاوز مدة العقاب المُستقطع دقيقة واحدة لكل عام من عمره، بحد أقصى خمس دقائق.

كيفية تعديل سلوك طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة

كيفية تعديل سلوك طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة



تتطور ذاكرة طفلكِ في مرحلة ما قبل المدرسة ومهارات التواصل لديه، ويصبح أكثر قدرةً على اتباع التعليمات وفهم الشروحات. إن هذه الفئة العمرية منشغلة بتعلم مهارات اجتماعية معقدة، مثل المشاركة والآداب والتواصل مع الأصدقاء. إنهم يتعلمون الكثير عن العالم، ولكن مع اتساع آفاقهم، يصبح لديهم الكثير للتعامل معه، ولا يعرفون تماماً كيفية التعامل مع كل شيء.

مشكلة الأطفال في هذا العمر هو التذمر، حيث يُعتبر الاستماع إليه مؤلماً كصوت خدش الأظافر على السبورة، وهو فعال لأنك تريدين فقط أن يتوقف الضجيج، وعندما يصبح التذمر عادة، قد لا يدرك طفلك حتى أنه يفعل ذلك.

طفلكِ في مرحلة ما قبل المدرسة ملتصقٌ بالتلفزيون، متجاهلاً محاولاتكِ المتكررة لدعوته للعشاء. واعلمي أن سؤال الطفل عن شيء ما ثلاث أو خمس أو عشر مرات يُحوّلنا جميعاً إلى مجانين، ويتعلم الطفل أنه ليس مضطراً للإجابة إلا إذا أصابكِ الهستيريا.

نصائح لتعديل السلوك عند الأطفال ما قبل المدرسة

لا تسألي أكثر من مرتين

اطلبي بلطف مرة واحدة ("من فضلك، ضع ألعابك في مكانها"). • اطلبي مرة أخرى، ولكن احذري من عواقب سلبية إذا لم يستمع طفلك ("طلبت منك من فضلك أن تضع ألعابك في مكانها. إذا لم تفعل ذلك قبل أن أعد إلى خمسة، فسأضطر إلى إبعادها عنك حتى مساء الغد"). لكن تجنبي التهديدات غير الواقعية مثل "أغلق الباب بقوة ولن تشاهد التلفاز مرة أخرى!". • طبّقي العاقبة السلبية، إذا لزم الأمر. وإذا لم تفِ بوعدك بالتأديب، فستفقدين مصداقيتك.

انتبهي لتصرفاتهم الجيدة

طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة يرغب بشدة في إرضائك، لذا احرصي على تشجيع طفلك عندما يجيب على ندائك الأول أو يشاركك لعبته المفضلة. غالباً ما ننتبه للسلوكيات التي لا نحبها، ونتجاهل السلوكيات التي نرغب في رؤيتها أكثر.

كوني قدوة في السلوك الذي ترغبين برؤيته

يتعلم الأطفال من أفعالنا أكثر بكثير مما نقول. إذا فقدت رباطة جأشك عندما تشعرين بالانزعاج، فتوقعي أن يفعل طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة الشيء نفسه. إذا كان طفلك من محبي التذمر، فقد يكون يقلد صوتك عندما تطلبين منه تنظيف غرفته الفوضوية.

كيفية تعديل سلوك طفلك في سن المدرسة

كيفية تعديل سلوك طفلك في سن المدرسة



الأطفال الكبار أصبحوا الآن أكثر قدرةً على التعبير عن مشاعرهم وإظهار ضبط النفس، لذا يُعد هذا الوقت مثالياً لوضع أسس السلوك المستقبلي للطفل، أي شيء يحدث بين سن الخامسة والعاشرة عادةً ما يكون له تأثير كبير على ما سيحدث في سنوات المراهقة.

في هذا العمر، يتمحور الانضباط حول محاولة حثّ طفلك على القيام بما يُفترض به القيام به - التنظيف، والخروج في الوقت المحدد، وإنجاز واجباته المدرسية، في حين أن الأطفال في سن ما قبل المدرسة قد يكونون صعبين في هذا الجانب أيضاً، إلا أن الأمر أصعب بكثير مع هذه الفئة العمرية، حيث لا يُمكن ببساطة حملهم ووضعهم في السرير أو حملهم إلى خارج المنزل.

8 أسس تربوية مهمة تساعدك على التعامل مع طفلك منذ سن مبكرة

نصائح لتعديل سلوك الأطفال في سن المدرسة

ساعدي طفلك على التعلم

إذا تشاجر ابنك مع صديق، فاسأليه: "ما الذي يمكنك فعله بشكل مختلف في المرة القادمة؟" هدفك هو مساعدته على التعلم من أخطائه هذه المرة حتى يتمكن من تحسين أدائه في المرة القادمة.

لكن ارجعي إلى الوراء، وامنحي طفلك فرصة ثانية قدر الإمكان. اشرحي له ما أخطأ فيه، وذكّريه بالسلوك الذي ترغبين في رؤيته. واشكريه عندما يُصيب.

استخدمي العواقب المنطقية

تُعرف أيضاً باسم "السبب والنتيجة"، ويجب أن ترتبط هذه العواقب ارتباطاً مباشراً بسلوك طفلك. إذا تأخر طفلك ذو الثماني سنوات عن المدرسة بسبب صعوبة استيقاظه صباحاً، فاجعلي وقت نومه مبكراً في الليالي القليلة التالية بدلاً من حرمان الطفل من مشاهدة التلفزيون. أفضل العواقب هي تلك التي يتعلم منها طفلك شيئاً جديداً.

كيفية تعديل سلوك الطفل في بداية المراهقة

كيفية تعديل سلوك الطفل في بداية المراهقة



يبدأ المراهقون بتوسيع آفاقهم، ويرغبون في المضي قدماً، والبقاء خارج المنزل لفترة أطول، وقضاء وقت أطول مع أقرانهم، قد يكون هذا الأمر مخيفاً للآباء (خاصةً مع الطفل الأول) الذين لا يرغبون في التخلي عن السيطرة عليه والنتيجة؟ صراعٌ مُدمر على السلطة.

هذه هي السنوات المثالية للحديث المفتوح، حيث يكتسب المراهقون استقلاليتهم ويرغبون في معرفة رد فعلك إذا مارسوا السيطرة، وهذه هي أيضاً المرحلة التي يرغب فيها الأطفال في "الاندماج" والظهور بمظهر "رائع"، مما قد يؤدي إلى تقليد سلوك أقرانهم.

لكن يكون الأطفال في سن ما قبل المراهقة مستعدين للجدال والنقاش ومواجهة كل فرصة تُتاح لهم، خاصةً إذا رأوا أنكِ غير منصفة. عادةً ما تدور مشاكل الأطفال في سن ما قبل المراهقة حول قضايا الامتيازات والحرية - كم من الوقت يمكنهم قضاؤه على الكمبيوتر، وهل يمكنهم استخدام الهاتف المحمول أم لا، وهل يُسمح لهم بحظر التجوال لاحقاً، أم يُسمح لهم بإرسال الرسائل النصية.

نصائح لتعديل سلوك الطفل في بداية المراهقة

لا تَملِّي

عند وضع القواعد والحدود، أشركي طفلك المُناظر في العملية. اشرحي موقفك، واستمعي إليه، ثم قدّمي تنازلات قدر الإمكان. إذا أراد طفلك البالغ من العمر 11 عامًا تقديم موعد نومه إلى الساعة 10 مساءً، ولكنك تُفضّلين أن ينام في التاسعة، على سبيل المثال، فأخبريه أنك ستُجرّبين الساعة 9:30، شريطة ألا يكون نائماً في المدرسة. إنّ استعدادك للمرونة والتفاوض مع أطفالك سيُكسبك سلوكاً أكثر تعاوناً في المستقبل.

كما أن الآباء غالباً ما يحاولون إقناع أبنائهم المراهقين عندما يكونون في حالة غضب. ما نُعلّمهم إياه هو أنه طالما شكوا بصوت عالٍ بما فيه الكفاية، فسنكون مرنين، كوني حازمة في تلك اللحظة، ثم تفاوضي لاحقاً عندما يهدأ الجميع.

استخدمي كلمات مثل إذاً وعندما

عندما تنتهي من واجباتك المنزلية، يمكنك حينها لعب ألعاب الكمبيوتر، هذه العبارة مناسبة لهذه الفئة العمرية، لأنك لا تزالين تمنحين طفلك الإرادة الحرة، حددي توقعات واضحة، وقد تكون عبارة "لن أتسامح مع الوقاحة" هي أول ما يجب عليك فعله. كلما استخدم ابنك المراهق نبرةً جارحة (أو بدأ بالصراخ، أو الشتائم، أو السخرية، أو الإهانات)، نبهيه فوراً، وأوضحي له أنك تتوقعين منه الاحترام، وأن طلبه منك "الهدوء" عند التحدث إليه أمر غير مقبول.

كيفية تعديل سلوك ابنك المراهق

كيفية تعديل سلوك ابنك المراهق



على الآباء إدراك أن تغيرات دماغية وهرمونية عند المراهق تحدث، وأن الأطفال لا يتحكمون تماماً في سلوكهم، يصبح السعي للاستقلال قوة مهيمنة في حياة ابنك المراهق، وتسيطر عليه مجموعة أقرانه.

قد لا يكون طفلك بالغاً بعد، لكن لا تحاولي إخباره بذلك! يرغب المراهقون في اتخاذ جميع قراراتهم بأنفسهم، ويحاولون القيام بأشياء ليسوا مستعدين لها تماماً. المشكلة هي أن المراهقين لا يتخذون دائماً قرارات صائبة، لأنها مبنية على العاطفة لا العقل أو المنطق.

نصائح لتعديل سلوك المراهقين

لا تأخذي الأمر على محمل شخصي

ابنك المراهق لا يحاول إيجاد طرق لإغضابكِ، حتى لو بدا الأمر كذلك. حافظي على هدوئك وقولي لنفسك إن الأمر ليس شخصياً ("طفلي لا يهاجم سلطتي، ولا يهاجم تربيتي - إنه فقط لا يحصل على ما يريده الآن"). لا يمكن أن تتشاجرا إذا كان هناك شخص واحد فقط يتجادل.

استمري بوضع حدود مناسبة

يشعر المراهقون بأمان أكبر عندما تكون لديهم حدود واضحة في أمور مثل الواجبات المنزلية ومواعيد الخروج من البيت للمراهق، لكن لا تضعيها فجأة. اجلسي مع ابنك المراهق في أواخر أغسطس وحددي قواعد العام الدراسي القادم. تذكري أيضاً أن تُنمّي لديه المزيد من الحرية والمسؤولية مع نموه.

نصائح ذهبية لتعديل سلوك الأطفال

نصائح ذهبية لتعديل سلوك الأطفال

١. تمسكي برأيك بحزم

جميعنا نكره الخلافات، ولكن إن لم تلتزم بالقواعد والعواقب التي وضعتها، فمن غير المرجح أن يلتزم بها أطفالك أيضاً.

٢. اختاري مواقفك

امنحي الأمور الصغيرة اهتماماً بسيطاً، والأمور الكبيرة اهتماماً كبيراً، وستكونين أكثر سعادةً وهدوءاً - و(المكافأة!) سيكون أطفالك أيضاً أكثر سعادةً وهدوءاً وسلوكاً أفضل.

٣. امدحي، لا تعاقبي

حاولي أن تتدربي على التأديب "اللطيف" في معظم الأوقات، ببساطة، يجب أن تُشعري نبرة صوتك، وسلوكك، وكلماتك التي تستخدمينها طفلك بالراحة في 80% من الأحيان. إذا استطعت فعل ذلك، فلن تخطئي أبداً.

٤. ضعي قواعد وتوقعات واضحة

إن مجموعة قواعد مختارة بعناية ومناسبة للعمر يمكن أن تجعل الحياة الأسرية أكثر سلاسة وسهولة. على سبيل المثال، قاعدة "ممنوع تناول الكعك قبل العشاء" تمنع الجدال المتكرر حول تناول الوجبات الخفيفة قبل العشاء للأطفال. قاعدة "ممنوع استخدام الكمبيوتر بعد الساعة العاشرة مساءً" تمنع الخلاف الليلي حول إيقاف تشغيل الكمبيوتر.

٥. قدّمي حباً غير مشروط

صحيحٌ أنه أمرٌ بديهي، لكن الأطفال بحاجةٍ إلى أن يعرفوا أنك تحبينهم كل يوم، حتى لو أساءوا إليهم.

هل تعرفين كيف تعاقبين طفلك بطريقة صحيحة حسب عمره؟

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص