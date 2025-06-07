تجرِبتي مع رفض طفلي الرضيع للطعام الخارجي خصوصاً بعد الشهر السادس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 يونيو 2025 11:50 صباحاً - تعَد خطوة إدخال الطعام مع الرضاعة الطبيعية للرُضّع، خطوةً تطورية هامة ضمن منحنى نموّ الأطفال. وقد التقت «الخليج 365 وطفلك» بإحدى الأمهات التي تحدثت بقولها: "مثلي مثل كلّ الأمهات اللواتي يشتكين من رفض أطفالهن الرُضّع للطعام الخارجي، أو ما يُعرف بالطعام الصُلب أو الطعام التكميلي، ولكني اتّبعتُ عدة نصائح وتوجيهات، ومن خلال طبيب الأطفال؛ فاستطعتُ التغلُّب على هذه المشكلة".

يفضّل الأطباء وأخصائيو التغذية إدخال الطعام الخارجي للرُضع باكراً، وحيث يبدأ حليب الأم بفقدانه للعناصر الغذائية الهامة وخاصة الحديد؛ إضافة لاتساع معدة الطفل وحاجتها لطعام صُلب. ولذلك فقد نقلت «الخليج 365 وطفلك» وفي لقاء خاص بها، تجرِبة إحدى الأمهات التي أحبت أن تشاركها للأمهات القارئات؛ حيث أشارت إلى تجرِبتها في التعامل مع رفض الطفل الرضيع للطعام الخارجي؛ خصوصاً بعد الشهر السادس، باتباع عدة نصائح صحية في الآتي:

قدّمتُ لطفلي الطعام الجديد حين كان جائعاً

سألتُ استشاري طب الأطفال الدكتور محمد أبو داوود: متى نبدأ تقديم الطعام الصُلب للرضيع؟ فأجابني بأنه من المفضّل أن أقدّم له الطعام بعد أن يُنهي شهره الرابع، ولكنه نصحني بضرورة تقديم الصنف الجديد للرضيع حين يكون جائعاً. وغالباً ما يحدث ذلك خلال ساعات النهار؛ حيث يستيقظ الرضيع من النوم. فقمتُ بتقديم كمية صغيرة جداً من الخضار المسلوقة والمهروسة له قبل أن أقدّم له الرضاعة الطبيعية. والنتيجة أنه تقبّل هذه الكمية، وبدأتُ في زيادتها يوماً بعد يوم.

اخترتُ طريقة طعام الأصابع لتشجيعه على الطعام الخارجي

طعام الأصابع



تقول هذه الأم إنها كانت تعرف سابقاً عن طريقة طعام الأصابع، ولذلك وبناء على توصية جديدة من طبيب الأطفال محمد أبو داوود؛ فقد بدأتْ باستخدامها مع طفلها الرضيع بعد أن أتم شهره السادس. وبعد أن تأكّدتْ أنه قد أصبح قادراً على أن يلتقط الأشياء بين أصابعه بقوة ولا يُفلتها. كما أنها حسب قولها؛ فقد استخدمتْ شرائح الخضار الصُلبة نوعاً ما، والتي لا تتفتت بسهولة؛ لكي يتعلم الرضيع مصّها وتذوُّقها، ومنها شرائح الجزر والخيار. وبما أن طفلها قد بدأت أعراض التسنين في الظهور عليه؛ فقد حاولت أن تكون هذه الشرائح مبرَّدة لكي تخفف من أعراض التسنين وكيفية تخفيف آلامه. ويوماً بعد يوم، بدأتْ تضع بين يديه أصنافاً أخرى من الطعام؛ لكي يلوكها في فمه.

وضعتُ كرسي الطعام بالقرب من مائدة طعام الكبار

تقول الأم حول تجرِبتها، إنها كانت تضع كرسي الطعام الخاص برضيعها بالقرب من مائدة طعام الكبار، وحاولتْ أن يكون موعد تقديم الوجبة الجديدة للرضيع مع موعد الوجبة الرئيسية للعائلة. وحيث لاحظتْ أن طفلها قد أصبح يقلد الكبار؛ فيضع الطعام في فمه أو يفتح فمه حين تقرّب أمه الطعام منه، وتخلّى عن رفضه السابق لتناوُل طعام خارجي والإصرار على الرضاعة الطبيعية طيلة الوقت، والتي لا تسبب له الشبع فيستمر بالبكاء المتواصل.

قدّمتُ لرضيعي وجبة من الجزر وعصير البرتقال لفتح شهيته للطعام

عصير البرتقال مع الجزر



استعنتُ بطبيب الأطفال والاستشاري الدكتور محمد أبو داوود؛ حيث وصف لطفلي الرضيع مع بدء الشهر الرابع، خليطاً ناعماً من عصير الجزر والبرتقال. وحيث إن الجزر يعَد من العناصر الغذائية التي توصف بأنها فواتح طبيعية للشهية لدى الكبار والصغار، وينصح الأطباء بتقديمه قبل الوجبة الرئيسية بنصف ساعة بالنسبة للأطفال فوق سن العامين، ونظراً لمحتواه الجيد من الألياف الغذائية القابلة للذوبان في الماء، ويتم تقديمه قبل الوجبة كذلك في حالة الأطفال الذين يعانون من نقص شديد في الشهية؛ فهو يعَد معززاً لعملية هضم الطعام، كما يعزز من صحة الجهاز الهضمي بشكل عام؛ خصوصاً أن الجهاز الهضمي لطفلي لم يكن قد أصبح بكفاءة مثل الجهاز الهضمي للكبار.

تستأنف الأم نصيحتها بقولها للأمهات اللواتي يعانين من مشكلة رفض أطفالهن الرُضّع للطعام الخارجي؛ فتقول: قومي بخلط عصير الجزر المهروس جيداً بعد سلقه وتصفيته، مع عصير البرتقال الطازج المصفّى وغير المضاف له السكر الصناعي، وقدّميه بالتدريج؛ أيْ بكميات صغيرة بالملعقة الصغيرة لرضيعك مع نهاية الشهر الرابع. وحيث يوصف البرتقال كفاكهة مغذية ومفيدة أيضاً كفاتح ومحفز للشهية؛ حيث إنه يعمل بشكل ملحوظ على زيادة أداء الجهاز الهضمي ويطهره؛ فيعالج سوء الهضم عند الأطفال وكذلك عسره، وينشّط الجهاز الهضمي عند الطفل نظراً لقدرته على رفع مستوى العصارات الهضمية مما يفتح الشهية. وفي العموم؛ فالجزر والبرتقال يعدان كنزاً غذائياً خصوصاً عند خلطهما معاً؛ حيث إنه يمكنك تقديم وجبة صحية ومتكاملة لتعزيز صحة ومناعة الطفل من خلال حرصكِ على إعداد هذه الوجبة بشكل يومي. وحيث إن الجزر يحتوي على فيتامينات تقوّي وتعزز صحة العين عند الطفل الرضيع؛ حيث يحتوي على البيتا كاروتين الذي يتحوّل إلى فيتامين هام وهو فيتامين «أ» في الجسم، وهو الفيتامين الذي يحافظ على صحة العينين مدى الحياة؛ إضافة لأن الجزر المصنف كخضار وفاكهة، يعَد غنياً بالحديد الذي يرفع نسبة هيموجلوبين الدم؛ فيقي الطفل من الإصابة بفقر الدم، ويساعد على حماية الطفل من أمراض القلب والأوعية الدموية؛ لأنه يقوّي عضلة القلب. والألياف التي يحتوي عليها الجزر، تقلل من إصابة الطفل الرضيع بالإمساك؛ فهذه طريقة ضمن طرق علاج الإمساك عند الرُضع بطرق بسيطة.

أما البرتقال؛ فهو منجم طبيعي من فيتامين «سي» الذي يُعزز من مناعة الطفل، ويحميه من الإصابة بالعدوى الفيروسية المختلفة؛ إضافة لاحتوائه على نسبة جيدة من الكالسيوم، الذي يعزز صحة عظام الطفل ويفيد في تجاوز آلام وعسر التسنين. كما يُسهم البرتقال بدَور كبير في حماية الرُضّع من الإصابة بالإمساك المزعج.

طلبتُ من الأب أن يقوم بمهمة إطعام الرضيع

أب يُطعم طفله



طلبتُ من الأب أن يساعدني في مهمة إطعام الطفل الرضيع. وحيث أشار عليّ طبيب الأطفال الاستشاري محمد أبو داوود بهذه الفكرة؛ لأن الأطفال الرُضع وحسب الدراسات العلمية، يحبون أن يتناولوا الطعام من يد الأب؛ بل إنهم يقلدون طريقة الأب في تناول الطعام. ولذلك فقد نجحت هذه الطريقة بصورة واضحة؛ لأن الطفل يشعر بالسعادة حين يرى علامات الرضا على وجه الأب. وفيما تدل الدراسات أيضاً على أن الأطفال يكونون مطيعين مع الآباء ويصبحون أكثر عناداً مع الأمهات. وقد حرَصتُ على استغلال هذه الملاحظة جيداً، وأصبحتُ حريصة على أن يأكل رضيعي الوجبة التي كان يرفضها سابقاً، من يد الأب.

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