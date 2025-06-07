شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يقول لسانك عن صحتك؟ 4 علامات تكشف ما يعانيه جسمك بالداخل والان مع تفاصيل الخبر

لا يتوقف دور اللسان عند التذوق والكلام، بل هو أيضًا مؤشرًا على مدى صحتك، فقد تشير أي تغيرات في لونه أو ملمسه إلى نقص غذائي أو عدوى أو أمراض جهازية قد تعانى منها، حيث استخدمت أنظمة الطب التقليدي تشخيص اللسان للكشف عن الاختلالات الداخلية بالجسم، ولا يزال اللسان بمثابة أداة تشخيصية قيمة للكشف عن حالة أجسامنا، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز اوف انديا".

فيما يلى.. 4 علامات على اللسان قد تشير إلى معاناة جسمك من عدوى أو نقص غذائى وغيرها: تغير لون اللسان

قد يشير لون اللسان إلى حالات طبية كامنة، فاللسان السليم يجب أن يكون وردي اللون، وقد يشير اللسان الأبيض إلى ضعف تدفق الدم أو فقر الدم، وقد يشير اللسان الأحمر أو الداكن إلى الحمى أو نقص الفيتامينات، وقد يشير اللسان الأرجواني أو الأزرق إلى مشاكل في القلب أو الرئة، وقد يشير اللسان المصفر إلى أمراض الكبد أو القناة الصفراوية.

تغيرات على سطح اللسان

يُعد وجود طبقة بيضاء على اللسان أمرًا طبيعيًا، ولكن إذا كانت أكثر سمكًا، فقد يكون ذلك علامة على مشاكل في الجهاز الهضمي، أو داء المبيضات الفموي، أو الجفاف، أما الطبقة الصفراء، فتشير إلى وجود عدوى أو خلل في وظائف الكبد، وقد يكون اللسان الخالي من هذه الطبقة، والذي غالبًا ما يكون لامعًا، علامة على نقص التغذية أو ارتفاع درجة حرارة الجسم، وتُساعد ملاحظة الطبقة على اللسان على تحديد الاختلالات مبكرًا.

تغير ملمس اللسان

قد يشير اللسان الأملس اللامع إلى نقص فيتامين ب12 أو الحديد، أما الشقوق أو التشققات، فقد تشير إلى الجفاف، وعندما يتورم اللسان، فقد يكون سببه الحساسية أو قصور الغدة الدرقية، عادةً ما تصاحب هذه التغيرات في الملمس أعراض أخرى، وقد تُشير إلى مشاكل صحية جهازية.

شكل اللسان

اللسان ذو الحواف المسننة، والذي غالبًا ما تظهر عليه آثار الأسنان، يرتبط باضطرابات النوم أو القلق أو احتباس الماء، بينما قد يشير اللسان النحيل أو الضامر إلى الجفاف أو نقص الدم، أما اللسان المرتجف هو أحد أعراض التعب، أو التوتر، أو اختلال توازن الجهاز العصبي.

متى يجب عليك زيارة الطبيب؟

بعض علامات اللسان لا يمكن علاجها إلا من قبل الطبيب، فالبقع البيضاء المستمرة التي لا تُزال قد تكون علامة على الإصابة بالطلاوة البيضاء، وهي آفة ما قبل السرطان، أما الاحمرار أو الألم المستمر قد يشيران إلى سرطان الفم أو وجود عدوى، والشعور بالألم الحارق دون أعراض ملحوظة قد يشير إلى تلف الأعصاب أو نقص التغذية.

نصائح للحفاظ على صحة لسانك:

العناية بصحة اللسان جزء لا يتجزأ من نظافة الفم الجيدة، هذا بجانب شرب كميات كافية من الماء، واتباع نظام غذائي صحى ومتوازن غني بالعناصر الغذائية الأساسية، بجانب فحص لسانك بانتظامٍ بحثًا عن أي تغيرات في لونه أو إحساسه أو ملمسه، وقد تشير أي تغيرات فيه إلى مشاكل صحية كامنة، لذلك اطلب العناية الطبية في حال استمرار الأعراض فقد يكون لسانك دليلًا على وجود مشاكل صحية داخلية أكبر.