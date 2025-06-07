شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتشوى لحمة فى العيد.. حاجات لازم تاخد بالك منها والان مع تفاصيل الخبر

يتميز عيد الأضحى المبارك بالإقبال على تناول اللحوم بمختلف طرق الطهى، من بينها شواء اللحوم على الفحم.

وعلى الرغم من أن الشواء يعد من أكثر الطرق الصحية لإعداد الطعام، نظرا لأنه لا يتم إضافة الدهون إلى البروتين أثناء شواءه، بما يعنى التقليل من السعرات الحرارية، مع الإستفادة من العناصر الغذائية الموجودة بالطعام، إلا ان طريقة الشواء على الفحم قد تتضمن بعض الاضرار الصحية.

ومن ضمن تلك الأضرار أنه فى حالة عدم نضج اللحم بالشكل المطلوب، قد يتسبب فى التسمم الغذائي خطيرة، كما أن الإفراط في تناول اللحوم المشوية المتفحمة قد يرفع خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، ونشر موقع "Web MD" مجموعة من النصائح للإستمتاع بالشواء بطريقة صحية.

هل الشواء على الفحم يمكن أن يسبب السرطان؟

تفيد بعض الأراء أن تناول اللحوم المشوية قد يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وذلك لأنه عند طهي اللحوم أو الدواجن أو الأسماك على اللهب أو درجات حرارة عالية جدًا، تتفاعل بروتينات العضلات مع الحرارة لتكوين مركبات تُسمى الأمينات الحلقية غير المتجانسة (HCAs) ، واتلى قد تسبب تغيرات في الحمض النووي للخلايا، مما قد يؤدي إلى الإصابة ببعض أنواع السرطان.

وعندما يتساقط دهن اللحم على الفحم المشتعل، يُنتج دخانًا يحتوي أيضًا على مواد كيميائية مسببة للسرطان، تسمى الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs) ، وعندما يرتفع الدخان، قد يترسب هذه المواد الكيميائية على اللحم، حيث يعتقد أن التعرض لهذه المادة الكيميائية مرتبط ببعض أنواع السرطان، وتحديدا سرطان القولون والبروستاتا والبنكرياس والمعدة والثدي.

نصائح لشواء اللحوم بشكل صحى

يقول الخبراء إنه ليس من الضروري التوقف عن الشواء نهائيًا، وذلك لأن الشوي لا يزال طريقة آمنة للطهي، عندالقيام به باعتدال واتباع بعض نصائح السلامة عند الشواء، والتى على رأسها ما يلى:

حافظ على اللحم قليل الدهن

قطع كل الجلد والدهون الظاهرة قبل الشواء، لن يجعل اللحم صحيًا فحسب، بل سيحد أيضًا من اشتعاله الذي قد يؤدي إلى احتراقه.

سخّن اللحم في الميكروويف أولاً

وضع اللحم في الميكروويف لمدة دقيقتين قبل الشواء، قد يقلل من تركيزات HCA بنسبة 90%، جفف اللحم برفق بعد التسخين في الميكروويف لتقليل كمية العصارة التي تتسرب إلى الشواية.

اطهي اللحوم لمدة أطول

طهى اللحوم على درجة حرارة أقل (أقل من 325 درجة) عن طريق خفض الغاز أو ترك الفحم يحترق حتى الجمر.

ضع ورق القصدير تحت اللحم واثقبه

هذا سيقلل من كمية العصير المتسرب إلى الشواية، ويقلّل من وصول الدخان إلى اللحم، ولتقليل كمية الحرارة والفحم على اللحوم، ارفع سطح الشواء وحرك قطع الفحم إلى جوانب الشواية.

اقلب اللحم مرة كل دقيقة تقريبًا

التقليب السريع للحوم أثناء الشواء يمنع تكوّن مركبات HCA.

لا تتناول الأجزاء المتفحمة

قبل أن تأكل اللحوم المشوية، قم بإزالة أي أجزاء متفحمة

أضف بعض الخضراوات إلى الشواية

لا تُكوّن الخضراوات أحماضًا دهنية مُشبعة، كما أنها أقلّ دهونًا وسعرات حرارية، لذا استخدم المزيد منها وقلل من اللحوم.

التنظيف الجيد للشواية

قم بتنظيف الشواية جيدًا بعد كل استخدام للتخلص من أي طعام متفحم عالق بالسطح.