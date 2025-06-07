شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الكلى فى العيد.. أطعمة ومشروبات صحية للتخلص من السموم والان مع تفاصيل الخبر

تؤدي الكلى إحدى أهم وظائف الجسم، وهي تصفية الفضلات والسموم من الدم، وموازنة السوائل، والحفاظ على الصحة العامة، لذلك من الضروري للغاية الحفاظ على صحة كليتيك، وفى عيد الأضحى غالبًا ما نفرط في تناول الطعام خاصة اللحوم وهذا قد يضر صحتنا خاصة مرضى الكلى، لذلك من المهم تناول الطعام باعتدال واستشارة الطبيب المختص فيما يتعلق بالكمية التي يجب تناولها من اللحوم والطريقة الصحيحة لتناولها، وفى هذا السياق، يقدم موقع "تايمز أوف انديا" أطعمة ومشروبات تساعد الكلى على طرد السموم بعد تناول أكلات العيد الدسمة.

عصير الليمون

عصير الليمون مُطهر طبيعي وفعال للكلى، فهو يحتوي على حمض الستريك، الذي يزيد مستويات السترات في البول، ويساعد هذا على منع تكون حصوات الكلى عن طريق منع التصاق البلورات ببعضها، كما يُساعد عصير الليمون على طرد الفضلات والسموم من الجسم.

كما أن تناول عصير الليمون المخفف يوميًا يُقلل من احتمالية تكون حصوات الكلى ويدعم صحتها، ولمن يعانون بالفعل من حصوات الكلى، فإن مزج عصير الليمون مع زيت الزيتون قد يُساعد على خروج الحصوات بسلاسة أكبر.

طريقة الاستخدام: امزج عصير نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ وتناوله صباحًا، ويمكنك أيضًا إضافة الليمون إلى السلطات أو الماء طوال اليوم.

البطيخ

البطيخ ليس لذيذًا فحسب، بل هو أيضًا ممتاز لصحة الكلى، فهو مُدر خفيف للبول، مما يُساعد على زيادة إنتاج البول ويُخلص الكلى من السموم، والبطيخ غني بالليكوبين، وهو مُضاد للأكسدة يُعزز وظائف القلب والكلى.

ويحتوي البطيخ أيضًا على أملاح البوتاسيوم التي تساعد على تنظيم حموضة البول، مما يمنع تكوّن حصوات الكلى، وتناول البطيخ بانتظام يحافظ على ترطيب الجسم ويدعم عملية التنظيف الطبيعية للكلى.

طريقة الاستخدام: استمتع بشرائح البطيخ الطازجة كوجبة خفيفة أو امزجها في عصير منعش.

الفاصولياء الحمراء

سُميت الفاصولياء الحمراء بهذا الاسم نسبةً إلى شكلها الذي يُشبه الكلى، وهي مفيدة أيضًا لصحة الكلى، فهي غنية بالألياف وفيتامين ب والمعادن التي تُساعد على إزالة الفضلات والسموم من الكلى، كما تُساعد الفاصولياء الحمراء على التخلص من حصوات الكلى وتُحسن وظائف المسالك البولية.

إن إضافة الفاصولياء الحمراء إلى نظامك الغذائي يمكن أن يدعم عملية التنظيف الطبيعية لكليتيك ويعزز صحة المسالك البولية بشكل عام.

طريقة الاستخدام: أضف الفاصولياء المطبوخة إلى السلطات أو الشوربات للحصول على وجبة مغذية.

الرمان

عصير الرمان وبذوره غنيان بالبوتاسيوم، مما يساعد على تقليل حموضة البول ومنع تكون حصوات الكلى، ما أن خصائصه القابضة تمنع تبلور المعادن وتكوين الحصوات، كما يُساعد الرمان على طرد السموم والفضلات من الكلى، مما يُحسن وظائفها.

يساعد تناول الرمان بشكل منتظم على دعم صحة الكلى ويمكن أن يحمي من العدوى والالتهابات.

طريقة الاستخدام: اشرب عصير الرمان الطازج أو رش البذور على الزبادي أو السلطات.

الريحان

الريحان ليس مجرد عشبة لذيذة، بل هو مُدِر طبيعي للبول، ويُساعد على إزالة حصوات الكلى ويُحسن وظائفها، ويُخفض الريحان مستويات حمض اليوريك في الدم، مما يُقلل من خطر تلف الكلى، حيث تعمل الزيوت العطرية وحمض الأسيتيك في الريحان على تفتيت حصوات الكلى وتُساعد على إزالتها بسلاسة.

يعمل الريحان أيضًا كمسكن طبيعي للألم ويدعم صحة الكلى بشكل عام.

طريقة الاستخدام: أضف أوراق الريحان الطازجة إلى وجباتك، أو قم بإعداد مشروب الريحان، أو امزجه في العصائر.

كيف نحافظ على صحة الكلى؟

الحفاظ على صحة الكلى أمر بالغ الأهمية للصحة العامة، ويتطلب اتباع العديد من الممارسات الحياتية الأساسية.. على النحو التالى:

أولًا: يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم بشرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم الكلى على تصفية الفضلات بكفاءة من الدم.

ثانيًا: اتباع نظام غذائي متوازن، غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.

ثالثًا: الحد من الأطعمة المصنعة والملح الزائد والدهون غير الصحية.

رابعًا: التحكم في الضغط ومستويات السكر في الدم.