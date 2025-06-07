شكرا لقرائتكم خبر عن مكسرات وبذور تُخفض نسبة الكوليسترول بشكل طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

ليس من الصعب إدارة مستويات الكوليسترول لديك، خاصةً عند تناول الأطعمة المناسبة، حيث يمكن لتناول حفنة من المكسرات والبذور أن تُخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتُعزز صحة قلبك، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

تحتوى المكسرات والبذور على الألياف والدهون الصحية غير المشبعة، وتُضفي حتى كمية صغيرة منها قيمة غذائية عالية، وهذه الأطعمة الصغيرة غنية بالعناصر الغذائية، ويسهل دمجها في نظامك الغذائي اليومي.

فيما يلى.. مكسرات وبذور لخفض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي:

اللوز

يعتبر اللوز غنى بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، وهو مصدرًا غذائيًا قويًا يمكنه التخلص من الكوليسترول الضار وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد، ويتميز اللوز بانخفاض محتواه من الأحماض الدهنية المشبعة، وغناه بالأحماض الدهنية غير المشبعة، كما يحتوي على الألياف والفيتوستيرولات والبروتين النباتي، وهي جميعها عناصر غذائية تُحدث فرقًا كبيرًا في صحة قلبكـ ويساعد نقع اللوز على إطلاق العنان لقيمته الغذائية الحقيقية والتخلص من العناصر الغذائية الضارة.

البندق

البندق غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الإجهاد التأكسدي الذي قد يرفع ضغط الدم، والبندق غني بالمواد الكيميائية الفينولية، التي تُقلل الالتهابات والكوليسترول، وتدعم صحة القلب والأوعية الدموية، كما أنه قد يحمي من السرطان.

الجوز

تناول حفنة من الجوز تُحدث فرقًا كبيرًا في صحة قلبك، وتُساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار، وقد أشارت دراسة جديدة في مجلة "سيركيوليشن" التابعة لجمعية القلب الأمريكية، فإن الأشخاص الذين تناولوا حوالي نصف كوب من الجوز يوميًا لمدة عامين استطاعوا خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) لديهم بكفاءة.

بذور الشيا

بذور الشيا، صغيرة الحجم لكنها قوية، غنية بالألياف القابلة للذوبان وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار وتعزيز صحة القلب، كما أنها تُستخدم في عدد لا يُحصى من الوصفات الصحية لإنقاص الوزن، من العصائر إلى المخبوزات، تُعد هذه البذور متعددة الاستخدامات ومصدرًا غذائيًا قويًا يدعم الصحة العامة.

بذور عباد الشمس

بذور دوار الشمس المقرمشة، تعتبر خيارًا رائعًا للحفاظ على صحة القلب، فهى غنية بالفيتوستيرولات، وهي مركبات نباتية تساعد على منع امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، وقد أظهرت الدراسات أن الأنظمة الغذائية الغنية بالفيتوستيرولات يمكن أن تخفض مستوى الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 10%، كما أنها مصدر رائع لفيتامين E، وهو مضاد أكسدة قوي يحمي الأوعية الدموية من التلف والالتهابات، وتشير دراسة نُشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية إلى أن بذور عباد الشمس من أغنى المصادر الغذائية للفيتوستيرولات.

الفول السوداني

على الرغم من كونه من البقوليات، إلا أن الفول السوداني له تأثيرات مُخفضة للكوليسترول تُشبه تأثير المكسرات، فهو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، والتي ثبت أنها تُخفض الكوليسترول الضار (LDL) مع الحفاظ على الكوليسترول الجيد (HDL) أو زيادته، ووجدت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تضمين الفول السوداني في نظام غذائي مُعتدل الدهون يُخفض بشكل ملحوظ الكوليسترول الكلي والضار (LDL) لدى المشاركين.