شكرا لقرائتكم خبر عن أسوأ 6 عادات تُسبب شيخوخة الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

يتحكم دماغك في كل شيء، من الذاكرة والعواطف إلى حل المشكلات واتخاذ القرارات، وعلى الرغم من دوره الحيوي، إلا أنه عرضة للتلف والتدهور مع مرور الوقت، ورغم أن الشيخوخة أمر طبيعى، إلا أن بعض العادات قد تُسرّع هذه العملية وتؤدى إلى تدهور إدراكى مبكر، ويُعدّ إدراك هذه العادات وتجنبها أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة الدماغ ووظائفه مع التقدم فى السن، بحسب موقع "تايمز ناو".

1. التوتر المزمن

التوتر ليس مُفسدًا للمزاج فحسب، بل هو مُخرب للدماغ، عندما يستمر التوتر لفترة طويلة، فإنه يُغرق دماغك بالكورتيزول، وهو هرمون يُلحق الضرر، مع مرور الوقت، بالحُصين - المنطقة المسئولة عن الذاكرة والتعلم، يؤدي التوتر طويل الأمد إلى انكماش دماغك في مناطق معينة، ويصبح النسيان أمرًا طبيعيًا.

2. قلة النوم

قد تعتقد أن السهر لبضع ليالٍ متأخرة لن يُجدي نفعًا، لكن عقلك لا يُوافقك الرأي، النوم هو الوقت الذي يُنظف فيه دماغك السموم ويُعالج الذكريات، فإذا حُرمت من النوم بانتظام، يتأثر دماغك مما يؤدى إلى فقدان الذاكرة، وتدهور الإدراك، وتقلبات المزاج.

3. الإفراط في تناول السكر

الإفراط في تناول السكر يُسبب كابوسًا لدماغك، يرتبط الإفراط في تناول السكر بالالتهاب ومقاومة الأنسولين في الدماغ، مما قد يُعيق الوظائف الإدراكية ويُعرّض الشخص للإصابة بالخرف.

إن تقليل المشروبات والأطعمة السكرية ليس مفيدًا فقط لمحيط خصرك؛ بل هو ضروري للحفاظ على دماغ قوي وصحي.

4. نمط الحياة الخامل

يُحب دماغك التمارين الرياضية الجيدة بقدر ما تُحبها عضلاتك، يُعزز النشاط البدني الدورة الدموية، التي تُزود الدماغ بالأكسجين والمغذيات، وتُحفزه على إنتاج بروتينات صحية، يُشبه الجلوس ليوم واحد وضع دماغك في وضع الاستعداد. يُصبح دماغك خاملاً، مما يجعلك كثير النسيان وبطيء الفهم.

5. العزلة الاجتماعية

البشر كائنات اجتماعية، ويعمل دماغك بشكل أفضل عندما يكون مُتصلاً، يُمكن أن تُسرّع الوحدة والعزلة من شيخوخة الدماغ من خلال زيادة التوتر وتقليل تحفيز الدماغ. كلما زاد تواصلك الاجتماعي، زادت مُرونة عضلات دماغك. حتى مُحادثة قصيرة مع صديق أو فرد من العائلة ستُحفز تلك الخلايا العصبية.

6. فوضى تعدد المهام

يُشبه تعدد المهام جعل دماغك ينتقل باستمرار بين المهام، مما يُقلل من الكفاءة ويُسبب الإرهاق الذهني. مع التعرّض المُتكرر، يُمكن أن يُضعف هذا التشتت المُستمر قدرتك على التركيز وتذكر الأشياء بوضوح. بدلاً من ذلك، ركّز على مهمة واحدة؛ ستكون أكثر سعادة.