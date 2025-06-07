شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض الكبد.. كيف تتناول اللحوم فى عيد الأضحى بطريقة صحية والان مع تفاصيل الخبر

في عيد الأضحى تتزين الموائد باللحوم، ولكن تمثل اللحوم خطر حقيقي لمريض الكبد إذا لم ينتبه جيدًا لما يتناوله، فاللحوم الحمراء غنيّة بالبروتين والدهون، وقد تُسبب عبئًا كبيرًا على الكبد، خاصة إذا كانت مصحوبة بعادات غذائية غير صحية مثل الإفراط في الأكل أو الإكثار من الدهون والتوابل.

ويؤكد الأطباء أن مريض الكبد يجب أن يتعامل مع اللحوم خلال العيد بعقلٍ متوازن: لا حرمان كامل، ولا إفراط مضر، بل باتباع نظام غذائي ذكي، يمكنه الاستمتاع بلحظات العيد دون تعريض صحته للخطر.

أكد الدكتور ممدوح الشربيني، أستاذ الباطنة والأورام وأمراض الدم بكلية الطب – جامعة القاهرة، أن مرضى الكبد يجب أن يراعوا تقليل الجهد الذي يبذله الكبد لهضم الدهون والبروتينات الزائدة الموجودة في اللحوم، خاصة خلال فترة عيد الأضحى، حيث يزداد الإقبال على تناول اللحوم بكثرة.

وأشار في تصريحاته لـ"الخليج 365" إلى أن مريض الكبد يُنصح باختيار أنواع لحوم سهلة الهضم وقليلة الدهون، مؤكدًا أن اللحوم البيضاء مثل الدجاج والأسماك تُعد خيارًا أفضل من اللحوم الحمراء لاحتوائها على نسبة أقل من الدهون، وبالتالي تُخفف من عبء المعالجة الذي يتحمله الكبد.

وأضاف أنه في حال تناول اللحوم الحمراء، يجب اختيار القطع الخالية تمامًا من الدهون، مع الحرص على عدم تجاوز كمية البروتين اليومية، بحيث لا تزيد عن 40 جرامًا تقريبًا (ما يعادل قطعة لحم صغيرة).

أما عن طرق الطهي، فأوصى الدكتور الشربيني بـ الشواء أو السلق كأفضل خيار صحي، بدلاً من القلي الذي يزيد من كمية الدهون المشبعة والزيوت الضارة، والتي قد تُرهق الكبد بشكل مباشر.

وحذر من أن الإفراط في تناول اللحوم، خاصة لدى مرضى قصور الكبد، قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى الأمونيا في الدم، ما يُعرّض المريض لخطر اضطراب الوعي أو الدخول في غيبوبة كبدية، تختلف شدتها حسب درجة ارتفاع الأمونيا.

كما شدد على مجموعة من الإرشادات الإضافية المهمة لمرضى الكبد خلال العيد، منها:

نصائح غذائية لمريض الكبد خلال عيد الأضحى: اختر نوعية اللحوم بعناية

يُفضَّل تناول اللحم الأحمر قليل الدهون مثل لحم العجل أو الخروف الخالي من الدهن الأبيض، وتجنب الأعضاء الداخلية (الكبدة، الكلى، الكرش) لاحتوائها على نسب عالية من الكوليسترول والسموم.

أضف أليافًا وخضروات لكل وجبة

تناول طبقًا جانبيًا من السلطة الخضراء أو الخضار المطهية، ما يساعد على تقليل امتصاص الدهون وتحسين الهضم.

اشرب الماء بانتظام

الحفاظ على الترطيب وشرب الماء بانتظام يساعد الكبد على أداء وظائفه بكفاءة، مع تجنب المشروبات الغازية أو العصائر السكرية التي تُرهق الكبد.

تجنّب الأطعمة المالحة أو المحفوظة

مثل اللحم المجفف أو المقدد أو النقانق، فهي تحتوي على نسب عالية من الصوديوم والمواد الحافظة التي تجهد الكبد.