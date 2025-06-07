شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل طريقة صحية لطهى اللحوم فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

أفضل طريقة صحية لطهي اللحوم في عيد الأضحى هي الطريقة التي تقلل من الدهون الضارة وتحافظ على القيمة الغذائية للبروتين، وفيما يلي الطرق الأكثر صحة بالترتيب، وفقا لموقعhealth.

1. الشواء على الفحم أو الجريل

من أفضل الطرق لأنها تقلل الدهون الزائدة، ويجب استخدام شواية تسمح بتصريف الدهون وعدم تعريض اللحم للنار المباشرة لفترات طويلة.

يُفضل نقع اللحم في تتبيلة تحتوي على الليمون، الزبادي، والخل لتليين الألياف وتقليل المواد الضارة الناتجة عن الشواء.

تجنب تعريض اللحم مباشرةً للمعدن الساخن أو اللهب المكشوف. قلّب اللحم بانتظام على نار عالية.

تجنب استخدام المرق المصنوع من بقايا اللحوم، ولا تأكل أجزاء اللحوم المحروقة.

يمكنك تقليل وقت الطهي عن طريق استخدام فرن الميكروويف لطهي اللحوم قبل تعريضها لدرجات حرارة عالية.

2. السلق (خاصة في بداية العيد)

من أكثر الطرق أمانًا للهضم، خاصة لكبار السن ومرضى المعدة.

يمكن نزع طبقة الدهون من الشوربة لتقليل السعرات.

يُفضل استخدام التوابل الطبيعية مثل القرفة والقرنفل وورق اللورا لتحسين الطعم.

3. الطهي بالبخار أو في الفرن

يحافظ على القيمة الغذائية.

يُنصح باستخدام درجات حرارة معتدلة، وتغليف اللحم بورق الفويل لتقليل فقد السوائل.

الطهي مع الخضار في الفرن يعطي وجبة متوازنة .

تجنب القلي تمامًا، لأنه يزيد من امتصاص الدهون.

عدم الإفراط في الملح أو البهارات الحارة.

تقطيع اللحم لقطع صغيرة لتقليل مدة الطهي وسهولة الهضم.