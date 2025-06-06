شكرا لقرائتكم خبر عن هذا الطعام هو الأفضل لمرضى السكر وفقا للأبحاث والان مع تفاصيل الخبر

السكر مرض مزمن، وغالبًا ما يكون غير قابل للعلاج، ويستمر مدى الحياة، ويؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، ويحدث داء السكر، عندما يعجز الجسم عن تنظيم مستويات السكر في الدم بسبب نقص إنتاج الأنسولين أو عدم قدرة الجسم على استخدامه بفعالية، ومع مرور الوقت يمكن أن يُلحق السكر الضرر بالقلب والأعصاب وحتى البصر، لكن مع تغييرات نمط الحياة وتناول الأدوية المناسبة، يُمكن السيطرة على الحالة بسهولة، حيث يعيش معظم المرضى الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم حياة طبيعية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

هل هناك أى طعام يخفض مستوى السكر فى الدم بشكل طبيعى؟

بالنسبة لمرضى السكر، يُعد ضبط مستويات السكر فى الدم أمرًا بالغ الأهمية لتجنب المضاعفات، مع أهمية الأدوية وتغيير نمط الحياة، يُمكن لبعض الأطعمة الطبيعية أن تُساعد أيضًا فى السيطرة على داء السكر، ومن هذه الأطعمة القوية القرع المر، المعروف بمذاقه المر، ويُقدم فوائد صحية مذهلة، خاصةً في إدارة مرض السكر، فما الذي يجعل القرع المر مميزًا؟

يحتوى القرع المر على العديد من المركبات الطبيعية التي تعمل كهرمون الأنسولين، وهو الهرمون الذي يتحكم في سكر الدم، وتساعد هذه المركبات على خفض مستويات السكر في الدم وتحسين طريقة استخدام الجسم للجلوكوز، حيث يحتوى على مادة كيميائية تعرف باسم "شارانتين" تساعد على خفض نسبة السكر في الدم بشكل طبيعى عن طريق جعل الجسم أكثر حساسية للأنسولين.

يحتوى القرع المر أيضًا على ما يسمى بالأنسولين النباتى "البولي ببتيد-P " وهو مركب يحاكي عمل الأنسولين البشري ويساعد في تنظيم الجلوكوز في الدم.

يحتوى على نسبة عالية من الألياف الغذائية التى تعمل على إبطاء عملية هضم الكربوهيدرات، مما يمنع حدوث ارتفاع مفاجئ في نسبة السكر في الدم بعد الوجبات.

كيف يساعد القرع المر على الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم؟ يعزز وظيفة الأنسولين

من خلال تحسين حساسية الأنسولين، يساعد القرع المر الجسم على استخدام الأنسولين بشكل أفضل، مما يخفض نسبة السكر في الدم.

يعزز امتصاص الجلوكوز

يساعد القرع المر الخلايا على امتصاص الجلوكوز من الدم، مما يقلل مستويات السكر.

يبطئ هضم الكربوهيدرات

يؤخر محتوى الألياف عملية تحلل الكربوهيدرات، مما يؤدي إلى إطلاق السكر بشكل أبطأ في مجرى الدم.

يدعم صحة البنكرياس

تشير بعض الدراسات إلى أن القرع المر يمكن أن يساعد في تجديد الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس، مما يحسن إنتاج الأنسولين بمرور الوقت.

ماذا يقول العلم؟

تدعم العديد من الدراسات العلمية دور القرع المر في علاج مرض السكر، حيث وجدت دراسة نشرت في مجلة علم الأدوية العرقية أن مستخلصات القرع المر تخفض بشكل كبير نسبة السكر في الدم أثناء الصيام لدى الأشخاص المصابين بمرض السكر من النوع 2، وأكدت الأبحاث التي نشرت في مجلة الأمراض الاستوائية الآسيوية والمحيط الهادئ أن مادة الشارانتين والبولي ببتيد -P الموجودة في القرع المر تعمل مثل الأنسولين لخفض نسبة السكر في الدم.

وقد أظهرت التجارب السريرية أن عصير القرع المر يمكن أن يقلل مستويات الجلوكوز في الدم خلال 90 دقيقة من تناوله، مما يجعله علاجًا طبيعيًا فعالًا للتحكم السريع في نسبة السكر في الدم.

مزايا إضافية لتناول القرع المر

بالإضافة إلى التحكم في نسبة السكر في الدم، يقدم القرع المر العديد من الفوائد الصحية الأخرى..

غني بمضادات الأكسدة.. ومن ثم يساعد في مكافحة الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وهي مشاكل شائعة في مرض السكر.

يدعم فقدان الوزن.. لأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، ويساعدك على الشعور بالشبع ويقلل من الإفراط في تناول الطعام.

تحسين صحة القلب.. يساعد القرع المر على خفض مستويا الكوليسترول السيئ (LDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يعزز المناعة.. بفضل احتوائه على فيتامينات A، C، K، التي تعمل على تقوية جهاز المناعة.

يساعد على الهضم.. يساعد على منع الإمساك ويحسن صحة الأمعاء.

هذه الفوائد تجعل القرع المر غذاءً خارقًا للصحة الأيضية الشاملة، وهو أمر مهم للأشخاص المصابين بمرض السكري.

إذا كنت مصابًا بمرض السكر، يُرجى العلم أن القرع المر ليس بديلاً عن الأدوية، لذلك من المهم استشارة الطبيب قبل إجراء أي تغيير جذري في نمط حياتك.