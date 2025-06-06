شكرا لقرائتكم خبر عن 7 تسالى صحية استمتع بها فى إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

نعشق تناول التسالى خاصة فى الإجازات خلال الأعياد، حيث نفضل تناولها أثناء مشاهدة التلفاز ومع العائلة والأصدقاء، كما يمكن تناولها خلال الفسح والنزهات خارج المنزل، لكن من المهم اختيار التسالى الصحية التى لا تسبب مشاكل هضمية وتمنحنا شعورًا بالشبع، ويقدم تقرير موقع "تايمز أوف انديا" خيارات صحية من التسالى يمكنك تناولها فى عيد الأضحى.

تسالى صحية يمكنك الاستمتاع بها فى إجازة عيد الأضحى

الفشار

أحد أشهر التسالى في كل الأوقات مش بس في العيد، وذلك نظرًا لسهولة عمله في البيت أو تناوله بالخارج في الفسح، كما يمكنك تناوله بأكثر من نكهة سواء بإضافة الملح فقط أو اعداده في شكل حلو بإضافة الكراميل أو الشيكولاتة وغيرها.

الترمس

يشتهر الترمس بتناوله في عيد الفطر على وجه الخصوص، ولكن لا مانع من إعداده في المنزل وتناوله في عيد الأضحى كوجبة خفيفة مسلية أو بين الوجبات، حيث يعشقه الأطفال والكبار.

الفول السوداني

يعتبر الفول السوداني من أشهر التسالى الصحية خاصة في الأعياد، ولكن يشترط أيضًا تناوله باعتدال، فهو مصدرًا غنيًا بالبروتين والدهون الصحية والألياف، وكذلك الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين E والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

المكسرات

تعتبر المكسرات مثل اللوز والجوز والفستق والكاجو أحد المسليات المشهورة في الأعياد، كما أنها تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية فهى غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية وغيرها من الفيتامينات والمعادن التي تدعم الصحة، يمكنك تناولها بين الوجبات أو أول شيء في الصباح لتحقيق أقصى فائدة.

اللب الأبيض والسورى

جميعنا يعشق اللب بكل أشكاله، ولكن لو بحثت عن تسالى صحية، فيمكنك تناول اللب الأبيض والسورى، فهما أكثر أنواع اللب صحة وفائدة.

الفواكه المجففة

تعتبر الفواكه المجففة مثل الزبيب والتين، أحد الخيارات الصحية من التسالى والتي يمكن تناولها في العيد، سواء بين الوجبات أو في أي وقت نظرًا لمحتواها العالى من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والألياف، وبجانب ذلك تتميز بمذاقها الرائع.

الفواكه والخضراوات الطازجة

تعتبر الفواكه والخضراوات الطازجة خيارات جيدة للتسلية بجانب أنها غنية بالعناصر الغذائية، حيث يمكنك تناول فواكه مثل التفاح والموز، والخضراوات المقرمشة للتسلية أيضًا مثل الخيار والجزر والخس والكابوتشا.