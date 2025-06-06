6 أطعمة لتعزيز صحة العظام والوقاية من هشاشة العظام مع التقدم في العمر

تعد هشاشة العظام من المشكلات الصحية التي تبرز مع التقدم في العمر، وتزيد من خطر الإصابة بالكسور. وذكر تقرير أن التغذية اليومية يمكن أن تدعم العظام وتقويها، وذلك بتناول أطعمة غنية بالكالسيوم، وفيتامين "د"، والبروتين، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم. وينصح خبراء التغذية بتناول 6 أطعمة لتعزيز صحة وقوة العظام وهي:

جبن التوفو

يعتبر التوفو مصدرا غنيا بالبروتين والكالسيوم، إذ يحتوي كوب من هذه الجبنة على 861 ميلي غرام من الكالسيوم و22 غراما من البروتين.

البرقوق المجفف

يعزز البرقوق المجفف صحة الجهاز الهضمي ويقوي العظام، وهو فاكهة مليئة بالعناصر المغذية للعظام مثل فيتامين "ك"، بالإضافة إلى المغنيسيوم والبوتاسيوم.

ويوصي خبراء التغذية بتناول ربع كوب من البرقوق المجفف يوميا لتعزيز صحة العظام.

اللبن الزبادي

يحتوي اللبن الزبادي على نسب عالية من الكالسيوم وفيتامين "د" والبروتين، والتي تعد من مكونات أنسجة العظام.

السلمون والسردين

يتميز السلمون والسردين باحتوائهما على كمية كبيرة من البروتين، والكالسيوم، وأوميغا 3، والأحماض الدهنية المفيدة لصحة العظام.

الخضروات الورقية

الخضروات الورقية من أفضل الأطعمة الصحية، لأنها مليئة بعناصر غذائية وفيتامينات مختلفة.

ومن أفضل الخضروات لصحة العظام وفق تقرير "فوكس نيوز" الكرنب والسبانخ، لغناهما بكميات عالية من الكالسيوم وفيتامين "ك".

المكسرات والبذور والبقوليات

تتميز المكسرات والبذور مثل اللوز، وبذور الشيا، وبذور اليقطين، والكاجو، والفستق، باحتوائها على عناصر تدخل في تركيبة العظام مثل المغنيسيوم، والفوسفور، والكالسيوم.

كذلك فإن الفاصولياء والعدس يساهمان في إعادة تشكيل العظام وتقويتها، ولهما فوائد على الغدة الجار درقية، المسؤولة عن التحكم في مستويات الكالسيوم في الجسم.

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