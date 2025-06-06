شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أكل العيد.. مشروبات تساعد على رفع معدلات الحرق والان مع تفاصيل الخبر

يتميز عيد الأضحى المبارك بالمأكولات الدسمة، من اللحم الضأن بمختلف الطرق المتعارف عليها لطهيه، بجانب الفتة والرقاق، وهى مأكولات مشبعة بالدهون، الأمر الذى قد يؤدى فى الكثير من الأحيان لاكتساب زيادة غير مرغوبة فى الوزن.

ويمكن فى تلك الحالة الاستعانة بعدد من المشروبات التى تساعد على رفع معدلات الحرق، والتخلص من الوزن الزائد، والتي تستلزم معها العودة إلى نظام غذائى منخفض الدهون، بعد تلك الوجبات الثقيلة، وممارسة بعض التمرينات الرياضية.

مشروبات تساعد على رفع معدلات حرق الدهون

ووفقا لموقع "Health" الطبي، يوجد عدد من المشروبات التي تساعد على رفع معدلات حرق الدهون، وهى:

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مشروب شائع يرتبط بفوائد صحية عديدة، منها إنقاص الوزن، ويحتوي الشاي الأخضر على مواد مثل الكافيين والبوليفينول التي قد تعزز عملية توليد الحرارة، وتقلل من استهلاك السعرات الحرارية، وتزيد من استهلاك الطاقة وأكسدة الدهون.

وتشير الأبحاث إلى أن الشاي الأخضر قد يزيد من حرق الدهون، عن طريق تثبيط إنزيم يسمى كاتيكول -أو- ميثيل ترانسفيراز (COMT)، والذي يزيد أو يطيل من تأثيرات النورإبينفرين، وهو ناقل عصبي يزيد من أكسدة الدهون.

القرفة

تحتوى القرفة على سينامالديهيد، وهو مركب قد يزيد من حرق السعرات الحرارية، ويعزز عملية توليد الحرارة، مما يزيد من حرق الدهون، وأظهرت الدراسات أن تناول القرفة بجرعات 2 جرام أو أكثر يوميًا لمدة 12 أسبوعًا على الأقل، يعمل على تقليل كتلة الدهون ومحيط الخصر بشكل ملحوظ.

الزنجبيل

وتشير بعض الدراسات إلى أن إضافة الزنجبيل إلى نظامك الغذائي، قد يعزز عملية توليد الحرارة، ويقلل مستويات الجوع، ويزيد من تكسير الدهون، مما قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يتطلعون إلى تعزيز فقدان الدهون.

وجدت مراجعة لـ14 دراسة أن مكملات الزنجبيل تُخفّض بشكل ملحوظ وزن الجسم وقياساته، مثل نسبة الخصر إلى الورك، لدى الأشخاص الذين يُعتبرون يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، ويشير انخفاض نسبة الخصر إلى الورك إلى انخفاض دهون البطن، مما يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية، بما في ذلك متلازمة التمثيل الغذائي.

الكاكاو

تحتوي منتجات الكاكاو، مثل الشوكولاتة الداكنة والكاكاو، على البوليفينول الذي قد يعزز فقدان الدهون عن طريق زيادة إنفاق الطاقة، وتوليد الحرارة، وأكسدة الدهون، وتقليل إنتاج الأحماض الدهنية.

وأشارت مراجعة لـ35 دراسة، إلى أن تناول 30 جرامًا أو أكثر من الشوكولاتة الداكنة يوميًا لمدة أربعة أسابيع على الأقل، يقلل بشكل كبير من وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم (BMI).

القهوة

شرب القهوة يعد وسيلة فعالة لتعزيز حرق الدهون، حيث تشير الدراسات إلى أن الكافيين يمكن أن يزيد بشكل ملحوظ من معدل أكسدة الدهون، في حالة الراحة أثناء ممارسة التمارين الرياضية منخفضة إلى متوسطة الشدة، كما يعزز الكافيين أكسدة الدهون من خلال تأثيره على الجهاز العصبي، مما يزيد من تكسير الدهون في الجسم.

كما ارتبط شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة، بانخفاض تناول السعرات الحرارية وفقدان الوزن والحفاظ على فقدان الوزن بنجاح، مما يجعل القهوة خيارًا ذكيًا للأشخاص الذين يحاولون فقدان الدهون الزائدة في الجسم أو الحفاظ على فقدان الدهون بمرور الوقت.