شكرا لقرائتكم خبر عن العيد بيحب اللمة.. حلويات صحية تقدر تاكلها فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

تعد الأعياد فرصة لتجمع الأقارب والأصدقاء، وتناول الأطعمة الشهية المرتبطة بالعيد، على رأسها الفتة ولحم الضأن والكبدة، بجانب الحلويات المختلفة.

ونظرا لأن الأطعمة المرتبطة بعيد الأضحى، تشتهر بكونها أطعمة دسمة وغنية بالدهون، فيمكن تناول عدد من الحلويات الصحية منخفضة الدهون والسكر، والشهية فى الوقت نفسه.

حلويات صحية وحلوة المذاق

ونشر موقع "Taste" عددا من الوصفات لحلويات صحية، ذات مذاق حلو وسهلة التحضير، ومنها ما يلى..

الفواكه المجمدة

تعد الفاكهة المجمدة، والتي يتم عصرها ثم تقديمها على شكل كرات من الحلوى بعد تجميدها، حلوى منعشة ولذيذة الطعم، بجانب أنها تحتوى على القليل من السكر والكثير من الفيتامينات.



زبادى مجمد

الزبادى المجمد بالفواكه

يمكن استخدام مزيج الزبادى، وتحديدا الزبادى اليوناني، مع الفواكه، مثل الفروالة والتوت، بحيث يتم خلط الزبادى مع نوع الفاكهة المجمد وتجميده فى الفريزر، بما يعد بديلا صحيا عن الآيس كريم.



جلاش صحى

الجلاش الصحى

الجلاش من أنواع الحلويات الشائعة والمفضلة لدى الكثيرين، والتي بالعادة تحتوى على نسبة عالية من السكر والدهون، لكن يومك صنعها بشكل صحى، عن طريق حشوها بقطع الموز وتغطيتها بصوص الشوكلاتة الداكنة.

كرات المكسرات مع الشوكولاتة الداكنة

وصفة سهلة التحضير ومناسبة لمحبى الشوكولاتة، ويمكن استخدام أى نوع مكسرات متاح، مثل الفول السودانى أو اللوز، بحيث يتم مزج الشوكولاتة الداكنة المذابة مع المكسرات، وتشكيلها على شكل كرات، ثم وضعها بالثلاجة حتى تتماسك ويتم وضعها بالثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى تتماسك.



تشيز كيك صحى

تشيز كيك صحى

يمكن صنع التشيز كيك بطريقة صحية، عن طريق تحضير قاعدة من التمر المفروم مع جوز الهند، بدلا من البسكويت والزبدة، ثم وضع مزيج الجبنة الكريمية فوقها، وتغطيتها بقطع الفواكة المفضلة، مثل المانجو أو الفراولة.

قطع الموز والشوكولاتة

إضافة الكاكاو إلى قطع الموز وتجمديها، يعد مزيجا حلوا وصحيا، ويمكن إضافة العسل الطبيعى للتحلية.

سموزى الفاكهة

السموزى هو عصير لذيذ ومنعش في الأجواء الحارة، والأهم أنه صحى ويمكن صنعه باستخدام الفاكهة المفضلة مثل الموز أو الفراولة، ومزجها مع اللبن والزبادى مع التحلية بالعسل، كما يمكن إضافة القليل من الفانيليا لتعزيز الطعم.