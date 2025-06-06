شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد الأضحى.. اعرف الفوائد الصحية للكوارع والان مع تفاصيل الخبر

فى عيد الأضحى يعشق معظمنا إضافة الكوارع إلى سفرة الطعام، حيث تعتبر من حلويات الأضحية بجانب الممبار والفشة وغيرها، لكنها تتمتع أيضًا بالعديد من الفوائد الصحية، يقدمها موقع WEBMD.

الفوائد الصحية لتناول الكوارع تدعم البشرة الصحية

الكوارع تُعزز صحة البشرة، فهي غنية بنخاع العظم، وغنية بالجيلاتين، وهي مادة تحتوي على البروتينات ومضادات الأكسدة، وتلعب هذه العناصر دورًا حيويًا في حماية خلايا الجسم، وتعزيز صحة البشرة.

تدعم صحة الجهاز الهضمي

تحسن الكوارع من عمل الجهاز الهضمى لفضل محتواها من الجيلاتين الذى يعتبر سهل الهضم كما أنه يعمل على حماية الغشاء المخاطى للقناة الهضمية.

تعزز نمو الشعر وأظافر صحية

الكوارع غنية بالأحماض الأمينية التي تساعد في نمو وتكثيف الشعر وكذلك نمو صحى للأظافر.

تحسن وظائف المخ والصحة العقلية

الجيلاتين الموجود في الكوارع غني بالجلايسين، وهو مركب مرتبط بتحسين وظائف الدماغ، وقد أشارت الدراسات العلمية إلى أن مكملات الجلايسين تُحسن الذاكرة والانتباه بشكل ملحوظ، علاوةً على ذلك، ارتبط تناول الجلايسين بتحسينات في حالات الصحة العقلية، بما في ذلك الفصام.

يعزز جهاز المناعة

تُساهم الكوارع في دعم وتقوية جهاز المناعة بفضل محتواها الغني بالزنك والمغنيسيوم، كما يُساعد الجيلاتين الموجود فيها على الهضم، ويُعزز صحة الأمعاء، ويُسرع التئام الجروح، ويُقوي الأوتار.

تمنحك عظام ومفاصل قوية

لمن يعانون من ضعف العظام أو المفاصل، تُعد الكوارع حلًا طبيعيًا، فهي غنية بالفوسفور والكالسيوم، وتساهم بفعالية في نمو عظام وأسنان صحية، كما تُعزز وفرة الكولاجين في نخاع العظم صحة العظام والجلد، بينما يُخفف وجود الجلوكوزامين من هشاشة العظام وآلام المفاصل والنقرس والالتهابات بشكل عام.