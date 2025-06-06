شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة لمرضى السكر فى العيد.. كيف تتناول اللحمة بأمان والان مع تفاصيل الخبر

نقدم فى عيد الأضحى روشتة صحية لمرضى السكر لتناول اللحوم بأمان دون التعرض لأى مخاطر صحية، حيث يجب أن ينتبه مريض السكر إلى نوعية وكمية اللحوم التى يتناولها خلال عيد الأضحى، وذلك وفقًا لتوصيات الطبيب المعالج لتجنب أى مضاعفات محتملة قد تحدث، ويرصد تقرير موقع "nd-tv" نصائح لمرضى السكر بشأن تناول اللحوم فى العيد.

نصائح لمريض السكرى بشأن كمية ونوعية اللحوم الموصى بها

يجب أن يختار مريض السكر اللحوم الخالية من الدهون، لتجنب أي مضاعفات قد يتعرض لها خاصة حال تناول كميات عالية من الدهون غير الصحية.

الالتزام بالكميات الموصى بها من اللحوم من قبل الطبيب المعالج وعدم الإفراط في تناولها.

الحرص على مراقبة وقياس مستويات السكر في الدم بانتظام خاصة خلال أيام العيد قبل وبعد الأكل لتجنب أي مخاطر صحية وسرعة التصرف في حال خرجت الأمور عن السيطرة.

الحرص على الترطيب من خلال شرب ما يكفى من الماء خاصة بعد تناول اللحوم والوجبات، حيث يساعد شرب كمية وفيرة من الماء والسوائل الطبيعية في طرد حمض اليوريك عن طريق البول وطرد أي سموم من الجسم.

يُفضل تناول مريض السكر طبق السلطة الغنى بالخضراوات الصحية وتضمينه مع الوجبات، حيث تساعد الخضراوات الغنية بالألياف على الهضم وتجنب مشاكل الجهاز الهضمى مثل الانتفاخ والإمساك.

تجنب تناول الأطعمة خاصة الدسمة والثقيلة قبل النوم مباشرة، حيث يفضل الحد من الطعام قبل النوم بساعتين على الأقل حتى لا يسبب مشاكل في الهضم ويرفع مستويات السكر في الدم.

يفضل ممارسة أي نشاط بدنى خفيف خاصة بعد تناول الوجبات مثل المشى والمشى السريع، وتجنب الاستلقاء بعد تناول الطعام مباشرة، حيث أن الحركة تساعد على الهضم السلس دون مضاعفات.

يُفضل التقليل من تناول اللحوم خاصة الضانى لأنها تحتوى على نسبة عالية من الدهون.