شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل طريقة لطهى اللحمة "السمينة" والحمراء.. أستاذ تغذية يوضح والان مع تفاصيل الخبر

أكد الأستاذ الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، أن أفضل طريقة لطهى اللحوم تختلف حسب نوع اللحم، وأفضل طريقة لطهى اللحوم بصفة عامة هي السلق، مضيفاً أن سلق اللحمة يخلصها من الدهون الزائدة ويجعلها تحتفظ بالقيمة الغذائية لها.

وأشار إلى أن اللحمة تحتاج لدرجة حرارة متوسطة ومنخفضة لطهيها جيداً، وأوضح أن اللحوم التي تحتوى على دهون أعلى يمكن استخدام طريقة الشوى في طهيها، مع مراعاة تتبيل اللحوم ونقعها في الخل والثوم وأوراق الروزمارى ودبس الرمان لفترة طويلة لتسريع عملية نضج اللحوم وتقلل تفحم الدهون والبروتينات.

وأكد أن إضافة بعض المواد مثل: الفلفل الأسود الذى يحتوى على مركب البيبرين يحافظ على القيمة الغذائية للحوم والفيتامينات.

وشدد على أهمية تناول الخضراوات والفواكه بجانب اللحوم، حتى تساعد على هضم اللحوم، حيث إن هناك بعض الفواكه تحتوى على إنزيمات هاضمة للحمة مثل: التين الذى يحتوى على مواد تساعد على تحلل وهضم بروتين اللحم والمانجو تحتوى على الأمايليز وكذلك الزنجبيل وكلها بها مواد تساعد على هضم اللحوم.

وأشار الدكتور حسن حسونة أن استخدم فيتامين سي عن طريق إضافة الليمون والبرتقال محفز نشط لإفراز العصارة الصفراء لهضم اللحوم، ومن أهم مصادر فيتامين سي البقدونس الذى يحتوى في كل 100 جرام منه على 180 ملليجرام فيتامين سي، الذى يعزز المناعة وينبه غدد الإنزيمات الهاضمة.

وحذر من الإفراط في تناول اللحوم، حيث إن الجسم يحتاج أقل من 1 جرام لكل 100 جرام من وزن الجسم يرفع مستوى الدهون والسمنة واضطرابات الجهاز الهضمى وكوليسترول الدم.