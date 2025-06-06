أمور تساعد على زيادة طول الأطفال جربيها وترقبي النتيجة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 يونيو 2025 10:20 صباحاً - يجب مراقبة وزن الأطفال وطولهم منذ الولادة لتجنب إصابتهم بالتقزم و يُنصح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد بأخذ قياسات الطول والوزن شهريًا؛ لأن الأطفال في هذا العمر يكونون في مرحلة نمو سريع، على الجانب الآخر الأطفال الذين يبلغون من العمر عامًا واحدًا عادةً ما يكتسبون وزنًا يبلغ ثلاثة أضعاف وزنهم عند الولادة وفي المقابل، قد لا يحظى بعض الأطفال بزيادة في الوزن والطول تتناسب مع أعمارهم تقريباً.

إليك وفقًا لموقع "هيلث "أهم النصائح لزيادة وزن وطول الطفل الذي لا يتناسب مع أعمارهم.

اكتشاف السبب

يمكن للأمهات استشارة أطباء الأطفال بشكل مباشر-الصورة من موقع Freepik

أول شيء يجب القيام به بمجرد اكتشاف أن طول طفلك ووزنه غير مناسبين هو معرفة السبب، ويمكن للأمهات استشارة أطباء الأطفال بشكل مباشر للتحقق مما إذا كان طفلك يعاني من أي اضطرابات أو حالات صحية تعيق نموه وتطوره وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة وعليك التحدث أيضًا إلى طبيبك إذا كان طفلك يتناول أدوية محددة والسبب هو أن بعض الأدوية يمكن أن تؤثر على زيادة وزن وطول الطفل .

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انتبهي لتغذية طفلك

تحتاج الأمهات إلى الاهتمام بتغذية طفلها وتحسين أنماط تناول الطعام لدى أطفالهن؛ لذا تأكدي من حصول طفلك على البروتين الحيواني عالي الجودة، والدهون، وفيتامين د.

تأكدي من أن ثلث طبق الطفل يتكون من مصادر البروتين، مثل الأسماك والمأكولات البحرية الأخرى، ولحوم البقر، والدواجن، والتوفو، والمكسرات.

دعي الطفل يتناول الأطعمة الدهنية، وخاصة تلك التي تحتوي على الدهون الجيدة. يمكن للوالدين أيضًا دهن زبدة الفول السوداني على الخبز وإعطائه الزبادي أو الأفوكادو كوجبة خفيفة.

أعطي طفلك أطعمة ذات سعرات حرارية عالية، مثل الجبن، والبيض، واللحوم، أو الدجاج المقلي.

بدلاً من استخدام الماء، يمكنك تحضير الحساء باستخدام الحليب أو الكريمة مما قد يزيد من السعرات الحرارية التي يتناولها الطفل.

قدمي للأطفال ما لا يقل عن 5 حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا.

إذا كنت ترغبين في زيادة وزن طفلك، فهذا لا يعني أنه يمكنك تقديم جميع أنواع الطعام له فيجب عدم تقديم الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية وغير الصحية لطفلك، مثل المشروبات السكرية، أو الحلويات، أو الكعك. الأطعمة والمشروبات لا تحتوي على قيمة غذائية جيدة.

الرياضة والنشاط البدني

بعد التأكد من حصول طفلك على التغذية الجيدة قومي بزيادة أنشطته أيضًا حيث يمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على تقوية العضلات والعظام وزيادة إنتاج هرمون النمو والذي يؤثر فعليًا على طول الطفل.

يحتاج الأطفال الصغار إلى 60 دقيقة على الأقل من اللعب النشط كل يوم، ويحتاج الأطفال في سن ما قبل المدرسة إلى 120 دقيقة على الأقل يوميًا وهناك عدة أنواع من الرياضات التي تعتبر فعالة في زيادة طول الأطفال، مثل السباحة ولعب كرة السلة والقفز بالحبل.

إعطاء الحليب

إحدى الطرق لزيادة طول ووزن الطفل تعد من خلال تقديم الحليب وذلك لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها طفلك لتحسين طوله. يحتوي الحليب على البروتين والمغنيسيوم والزنك والدهون والعديد من المعادن المهمة الأخرى.

اختاري الحليب الذي يحتوي على البروتين عالي الجودة والأحماض الأمينية الأساسية.

قسط كافٍ من النوم

تأكدي من أن طفلك يحصل على قسط كافٍ من النوم -الصورة من موقع Freepik

حصول طفلك على قسط كافٍ من النوم كل يوم يعد أيضًا وسيلة لنمو طفلك بشكل أسرع فيمكن أن يؤدي النوم إلى زيادة طول الأطفال بسرعة، لأن هرمون النمو (HGH) الذي يؤثر على زيادة الطول يعمل بشكل مثالي فقط أثناء النوم.

لذا، تأكدي من أن طفلك يحصل على قسط كافٍ من النوم خلال فترة نموه فمن الناحية المثالية، يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1-2 سنة إلى 11-14 ساعة من النوم يوميًا، بما في ذلك 1-2 ساعة من وقت القيلولة.

حمامات الشمس بانتظام

اجعلي من روتين حمامات الشمس كل صباح لمدة 15-20 دقيقة بين الساعة 8.00 و 10.00 صباحًا طريقة لمساعدة الأطفال على النمو بشكل أسرع. لا تنسي وضع كريم الوقاية من الشمس على بشرة طفلك لحماية بشرته من الأشعة فوق البنفسجية للشمس.

تلعب أشعة الشمس دورًا مهمًا في تكوين فيتامين د الذي يعمل على دعم تكوين العظام كما يمكن لفيتامين د أيضًا أن يساعد جسم طفلك على امتصاص الكالسيوم من الطعام الذي تناوله حتى تصبح عملية نمو طوله أكثر مثالية.

تمارين التمدد

قد تبدو تمارين التمدد بسيطة، إلا أنها تؤثر بشكل كبير على دعم النمو البدني للأطفال حتى يصبح طولهم أطول؛ لأنها تساعد على إطالة عمودهم الفقري، لذا اطلبي من طفلك الجلوس على الأرض مع فتح ساقيه على مصراعيهما وساعدي الطفل أن يمسك أطراف أصابع قدميه بكلتا يديه ويمكنك القيام بهذا التمرين بالتدريج حسب قدرات طفلك.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.