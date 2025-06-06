كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 يونيو 2025 10:20 صباحاً - انتشرت بين النساء من الأمهات والزوجات الحديثات العهد بالحمل الكثير من المعتقدات والإشاعات حول الولادة المبكرة التي غالباً ما تحدث في الشهرين السابع والثامن، وحيث روَّج الكثير من النساء اعتقاداً أن المولود الذي يُولد في الشهر السابع تكون لديه فرصة للحياة والنجاة أكثر من المولود الذي يُولد في الشهر الثامن، وروَّجت الجدات مسمى "الطفل السبعاوي" للتأكيد والدلالة على هذا المعتقد، ولكن العلم الحديث وبعد تجارب مؤكدة توصل إلى أن هذا الاعتقاد محض خرافة وليس حقيقة أو مبنياً على أسس علمية على الإطلاق.

في الحقيقة، تطوُّر الجنين ومعدل نموه يختلفان في الشهر السابع عما يحدث من تطورات في الشهر الثامن؛ ولذلك يجب أن تكون الأم الحامل على ثقة أن كل يوم من الحمل الرحمي زيادة يقضيه الجنين في رحمك يعني فرصة أكبر للنجاة، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك"، في حديث خاص بها؛ استشاري النساء والولادة الدكتور بهاء الدين موسى، حيث أشار إلى لماذا لا يعيش الطفل المولود في الشهر الثامن وينجو في السابع، وهل هذه حقيقة أو خرافة وتطوُّر الجنين في هذين الشهرين، في الآتي.

ما تطورات نمو الجنين في الشهر السابع؟

الجنين في رحم الأم

لاحظي أن جنينك في شهر حملك السابع قد أصبح قادراً على سماع صوتك وتمييزه من بين الأصوات المحيطة به، ولديه قدرة على النوم والصحو في الرحم، كما أن أنسجة الدماغ لديه تكون قد نمت بشكل تام، ويبدأ شعر رأسه يشهد زيادة في الطول، ويمص الجنين أصابعه، وينمو جهازه المناعي ليحافظ على بقائه، ويصبح الكبد والرئتان لديه كاملة تشريحيا تقريباً، وكذلك يكتمل نمو الدماغ، ويتجه رأسه للأسفل باتجاه الحوض استعداداً للولادة.

لاحظي أن وزن الجنين قد أصبح يقترب كثيراً من الوزن الطبيعي، وقد أصبحت لديه زيادة في الوزن بمقدار رطل واحد خلال الشهر السابع، كما أن فمه أصبح يحتوي على براعم للتذوق، ويصل طول جنينك في الأسبوع الأخير من هذا الشهر إلى نحو 40 سم، كما يكون وزنه نحو 1,4 كيلوغرام مع نهاية الشهر، وتبدأ الخلايا الدهنية البيضاء في التكون تحت جلده؛ لكي يبدأ فعلياً في اكتساب المزيد من الوزن، وتكتمل دورة نمو الجنين بتكون وظهور رموش عينيه، ولكنه لا يرمش بعينيه بعد.

اعلمي أن جنينك ومع نهاية الشهر السابع من الحمل يكون قد بدأت لديه معالم اكتمال أعضائه في حال كان ولداً، وكذلك استقرار مكونات جهازه التناسلي في كيس الصفن، وكذلك تتضح ملامح الاكتمال في النضج حين يمتلئ المبيضان بالحويصلات إذا كان لديك مولود أنثى.

ما تطورات نمو الجنين في الشهر الثامن؟

اعلمي أن جنينك في الشهر الثامن من الحمل وخلال مرحلة وجوده في الرحم حيث من المهم أن تحافظي على حملك؛ يكتسب وزناً قد يبلغ اثنين كيلوغرام ونصف الكيلوغرام؛ أي أنه يقترب من تحقيق معدل وزن الجنين الطبيعي الذي يصل إلى قرابة ثلاثة كيلوغرامات، ومع نهاية الشهر الثامن يكون الجنين قد أصبح كامل النمو تماماً، وقد اكتملت رئتاه بمعنى أنه قد أصبح قادراً على التنفس مثل أي إنسان كامل، ولذلك فنسبة أن يظل الجنين على قيد الحياة في حال ما حدثت ظروف أدت إلى ولادته في هذا الشهر تصل إلى 99%، وفي حال كان لديه بعد الولادة مشكلات في التنفس فيتم احتجازه في الحضانة الصناعية وتقديم الرعاية له حتى يتم الاطمئنان على جهازه التنفسي وكفاءته، وذلك بعد حصول الأم قبل الولادة على ما يُعرف بحقنة الرئة، ويجب أن تعرفي بعد ذلك ما الرعاية التي يجب تقديمها للطفل بعد خروجه من الحضانة الصناعية؛ لكي تحافظي على حياته حتى يصبح مثل المولود الطبيعي.

العوامل التي تؤدي لحدوث الولادة في الشهرين السابع أو الثامن

الحضانة الصناعية

توقعي أن تكوني معرضة لحدوث الولادة في الشهر السابع أو الثامن لعدة أسباب وعوامل، منها في حال إصابتك بارتفاع ضغط الدم؛ حيث يؤدي ارتفاع ضغط الدم عند الحامل إلى زيادة احتمال إصابتك بمضاعفات أخرى تعجل وتسبب حدوث الولادة المبكرة، وتقلل من فرصك في اكتمال حملك حتى الأسبوع الثاني والأربعين.

لاحظي أن هناك حالات ترتبط بالجنين وتؤدي إلى ولادة مبكرة مثل حالة انفصال المشيمة، وهي من الحالات غير المعروفة الأسباب، أو في حال حدوث ما يُعرف علمياً بالمشيمة المتقدمة، ويتم اتخاذ قرار الولادة قبل اكتمال مدة الحمل للحفاظ على حياة الجنين.

توقعي أن يحدث لديك أعراض ولادة مبكرة سواء في الشهر السابع أو الثامن في حال تعرضك لحالة منتشرة بين الحوامل، وهي تكرار الإصابة بالتهابات في مجرى البول، وتظهر أعراضها المزعجة من خلال حدوث تغير في لون البول، وأيضاً حدوث ما يُعرف بحرقان في أثناء عملية التبول، وكذلك مع مضاعفات الحالة يحدث نزول بعض الدم أو الصديد مع البول الراكد إضافة إلى كثرة عملية التبول.

لاحظي أنك قد تتعرضين للولادة المبكرة، وذلك في حال تصنيف حملك ضمن ما يُعرف بحالة من حالات الحمل الحرج، حيث إنك قد تتعرضين إلى النزول المبكر لماء جنينك؛ أي السائل الأمينوسي المحيط بالجنين، فيتعجل الأطباء إجراء عملية الولادة لإنقاذ حياة الجنين مع اتخاذ تدابير مهمة.

ما الأعراض التي تدل على احتمالية حدوث ولادة مبكرة؟

لاحظي أن من أعراض احتمالية التعرض للولادة المبكرة أن يحدث المغص الذي يكون متقطعاً مع ألم وانقباضات في الرحم تشبه ألم الدورة الشهرية، ويكون المغص بشكل مستمر مع الشعور بثقل في البطن.

توجهي إلى الطبيب في حال ظهور مثل هذه الأعراض، حيث يقوم بإجراء صورة للجنين والرحم بالسونار، وفي حال اكتشاف الطبيب لحدوث اتساع في عنق الرحم سيقوم بحجزك للمتابعة في المستشفى لضرورة إجراء تحاليل خاصة.

توقعي أن يصف طبيبك لك بعض الأدوية أو المحاليل الوريدية أو حتى اللبوس الشرجي؛ لتقليل أعراض الولادة المبكرة ويتم السيطرة غالباً على الأعراض التي ظهرت حتى يتم إعطاء الأم ما يُعرف بحقنة الرئة، من أجل رئتي الجنين التي يبدأ مفعولها بعد أسبوع من إعطائها للأم، والانتظار حتى تختفي الأعراض المنذرة بالولادة قبل الأوان عند الأم، وفي حال لم تتوقف الأعراض، وفي حال كانت الحامل ما بين الأسبوعين الـ24 والـ34 من أسابيع الحمل، وحيث ترتفع بذلك نسبة نجاة الجنين؛ يتم إخضاع الأم للولادة المبكرة.

نصائح للوقاية من حدوث الولادة المبكرة

مولود مبتسَر

راقبي أي أعراض غريبة قد تظهر على جهازك البولي وعملية التبول من حيث حدوث تغيرات في لون البول مثلاً، ويجب عليك في هذه الحالة إجراء مسحة للبول والتأكد من مسببات الالتهابات؛ لكي يوصي لك الطبيب بالعلاج المناسب قبل تفاقم الحالة وحدوث أي مضاعفات.

اهتمي بالتواصل المستمر خصوصاً في الشهرين الأخيرين مع طبيبك، وذلك من خلال الفحص مرة كل أسبوعين ، ويجب عليك الذهاب إليه في حال ظهور أي أعراض مقلقة وغير طبيعية، وحيث إن الوعي والثقافة الصحية للحامل يلعبان دوراً كبيراً في تقليل نسبة تعرضها للولادة المبكرة مثل حدوث أي نزف على شكل نقط من الدم مثلاً، وكذلك حدوث المغص المتقطع والشعور الدائم بثقل في أسفل البطن.

اهتمي بأن يجري طبيبك قياساً لطول عنق الرحم في أسبوع حملك الثامن عشر؛ أي في الشهر الخامس من الحمل، لكي يتأكد الطبيب من سلامة عنق الرحم، وأنه ما زال مغلقاً، وبالتالي ليس هناك أي احتمالات او مخاطر لحدوث ولادة مبكرة قد تكون خطرة.

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* ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.