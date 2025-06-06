شكرا لقرائتكم خبر عن طبق الكبدة على فطارك فى العيد كله فايدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالجمعة، 06 يونيو 2025 09:00 ص
القيمة الغذائية للكبد
- كبد الضأن يحتوي على 23 جراما من البروتين.
كبد البقر والأغنام والجاموس عضو غني بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن الأساسية، وفيتامين ب12 والحديد وحمض الفوليك، وينصح التقرير بتناوله باعتدال وعدم الإسراف في كمياته حتى لا تتركز فيه كمية فيتامين أ أو بعض السموم.
فوائد الكبد
- مصدر غني بالعناصر الغذائية والحديد والنحاس وفيتامين ب12 مما يقاوم نقص العناصر الغذائية في الجسم.
- الكبد غني بالبروتين يضمن بناء أنسجة صحية ويحافظ على العضلات والجلد والعظام.
- انخفاض خطر الإصابة بفقر الدم لأن به كثير من الحديد وفيتامين ب12.
- تحسين صحة العظام لاحتوائه على فيتامين ك ويقي من الإصابة بالأمراض المزمنة مثل هشاشة العظام.
- تحسين وظائف المخ والطاقة العامة وتقليل حدة الشعور بالتعب المستمر والاكتئاب والارتباك.
أهمية الكبد الغذائية
- الكبد غني بفيتامين أ المعزز للرؤية وصحة الإبصار.
- يوفر الكبد فيتامين ب12 والحديد وحمض الفوليك وهي مجموعة ضرورية لتكوين خلايا الدم الحمراء واستقلاب الطاقة.
تحذيرات
- حذر التقرير من الإسراف في تناول الكبد لأنه قد يسبب ارتفاعًا في نسبة الكوليسترول أو الكميات الكبيرة جدًا منه قد تسبب سمية فيتامين أ وسمية النحاس.
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