طبق الكبدة على فطارك فى العيد كله فايدة

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لحوم الذبائح، بما فيها الكبدة، تعزز من الصحة العامة وتعتبر طعامًا غنيًا بالبروتين والفيتامينات والمعادن، ووفقًا لتقرير نشر فى موقع Consensus وموقع ويب ميد الطبى، فإن تناول الكبدة باعتدال أمر جيد للصحة العامة، وذلك لأنها تحتوي على كم هائل من الفيتامينات، خاصة فيتامين أ، كما يحتوي الكبد على فيتامين سي والبوتاسيوم والفسفور والنحاس.





- كبد البقر يحتوي على حوالي 23 جراما من البروتين.

القيمة الغذائية للكبد

- كبد الضأن يحتوي على 23 جراما من البروتين.

كبد البقر والأغنام والجاموس عضو غني بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن الأساسية، وفيتامين ب12 والحديد وحمض الفوليك، وينصح التقرير بتناوله باعتدال وعدم الإسراف في كمياته حتى لا تتركز فيه كمية فيتامين أ أو بعض السموم.





فوائد الكبد

- مصدر غني بالعناصر الغذائية والحديد والنحاس وفيتامين ب12 مما يقاوم نقص العناصر الغذائية في الجسم.

- الكبد غني بالبروتين يضمن بناء أنسجة صحية ويحافظ على العضلات والجلد والعظام.

- غني بالبروتين فيحافظ على وزن صحي دون زيادة.

- انخفاض خطر الإصابة بفقر الدم لأن به كثير من الحديد وفيتامين ب12.

- تحسين صحة العظام لاحتوائه على فيتامين ك ويقي من الإصابة بالأمراض المزمنة مثل هشاشة العظام.

- تحسين وظائف المخ والطاقة العامة وتقليل حدة الشعور بالتعب المستمر والاكتئاب والارتباك.





- الكبد غالبًا ما يعد غذاءً خارقًا نظرًا لتركيز العناصر الأساسية والفيتامينات فيه، فهو غني بفيتامين أ الضروري لتعزيز صحة المناعة.

أهمية الكبد الغذائية

- الكبد غني بفيتامين أ المعزز للرؤية وصحة الإبصار.

- يوفر الكبد فيتامين ب12 والحديد وحمض الفوليك وهي مجموعة ضرورية لتكوين خلايا الدم الحمراء واستقلاب الطاقة.

تحذيرات

- حذر التقرير من الإسراف في تناول الكبد لأنه قد يسبب ارتفاعًا في نسبة الكوليسترول أو الكميات الكبيرة جدًا منه قد تسبب سمية فيتامين أ وسمية النحاس.