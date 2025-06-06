شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة وفتة وصحة.. فوائد مكونات طبق عيد الأضحى المفضل والان مع تفاصيل الخبر

تُعد الفتة من الأطباق التقليدية الشهيرة التى تُزيّن الموائد خلال عيد الأضحى، ويظن البعض أنها مجرد وجبة دسمة فقط، لكن في الواقع تحمل الفتة عدة فوائد صحية إذا تم تناولها باعتدال وبتوازن.

فوائد مكونات الفتة بالخل والثوم 1. الثوم.. مضاد طبيعي للأمراض

وبحسب موقع هيلث لاين فإن الثوم يحتوي على مركبات فعالة مثل الأليسين، الذى له خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، ويساعد في تقوية جهاز المناعة، كما أن الثوم معروف بقدرته على خفض ضغط الدم، وتحسين مستوى الكوليسترول، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

2. الخل الأبيض.. مفيد للسكر والوزن

الخل الأبيض يضيف نكهة مميزة للفتة، كما يساعد على ضبط مستويات السكر في الدم، وتحفيز الشعور بالشبع، وهذا يساهم في فقدان الوزن. كما أن له خصائص مضادة للميكروبات.

3. الطماطم.. كنز الفيتامينات

الصلصة في الفتة تصنع من الطماطم الغنية بفيتامين A و C وK، والبوتاسيوم، ومضادات الأكسدة، والتي تدعم صحة القلب، وتحسّن الهضم، وتحمي من بعض أنواع السرطان.

4. الأرز.. طاقة وهضم أفضل

الأرز مصدر جيد للكربوهيدرات التى تعطى الجسم طاقة، ويساعد في تنظيم ضغط الدم وتحسين الهضم، وله خصائص مضادة للبكتيريا تقوي المناعة.

5. الخبز الأسمر (أو المحمص) ألياف وشبع

الخبز البني أو المحمص الذى يوضع في الفتة يحتوي على نسبة عالية من الألياف، والتى تساعد على تحسين عملية الهضم، وتقليل الكوليسترول، والشعور بالشبع لفترة أطول.

6- اللحمة مصدر غني بالبروتين

تحتوي الفتة على قطع اللحم المسلوق، والذي يعد من أهم مصادر البروتين الضروري لبناء العضلات وتعزيز المناعة.

لحم الضأن المستخدم غالبًا في الفتة يحتوي على نسبة عالية من الحديد والزنك، الضروريين لصحة الدم والبشرة.

للاستفادة من الفتة دون ضرر، يُنصح بعدم الإكثار من الدهون أو السمن، وتناول كمية معتدلة بجانب طبق من السلطة الخضراء ومشروب هضمي طبيعي مثل النعناع أو الكمون.