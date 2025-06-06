شكرا لقرائتكم خبر عن للنباتيين.. 6 أطعمة غنية بالبروتين تناولها فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

يتناول معظمنا اللحوم بمختلف أنواعها بجانب الفتة والرقاق وغيرها من الأطعمة المرتبطة بالذبائح في عيد الأضحى، ولكن النباتيين الذين يعتمدون على تناول المنتجات والأطعمة النباتية لا يتناولون اللحوم أو أي منتجات حيوانية، لذلك هناك بدائل للنباتيين لتناولها في العيد بعيدًا عن اللحوم للحصول على ما يكفى من البروتين، يقدمها موقع "تايمز أوف إنديا".

بدائل صحية للنباتيين لتعويض نقص البروتين من اللحوم في العيد الكشرى

يعتمد الكشرى في المقام الأول على العدس وهو مصدر غنى بالبروتين، بجانب أنه يحتوى على عناصر غذائية أخرى تمنحك شعورًا بالشبع والرضا.

العدس

يُعد العدس مصدرًا غذائيًا غنيًا بالبروتين والألياف والحديد وفيتامينات ب، ويحتوي كل 198 جرامًا من العدس المطبوخ على 18 جرامًا من البروتين، مما يجعله خيارًا صحيًا لتعزيز تناول البروتين، علاوة على ذلك، فهو غني بالألياف، التي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى ذلك، يُعد مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك والحديد والمنجنيز، وهي ضرورية لإنتاج الطاقة ووظائف الخلايا.

الحمص

يُعد الحمص من أكثر البقوليات شيوعًا، وهو معروف بنكهته المعتدلة وتعدد استخداماته، كما أنه مصدر رائع للبروتين والألياف، مما يساعد على تعزيز الشعور بالشبع ودعم الهضم، كما أن الحمص غني بالمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والزنك، مما يجعله جزءًا قيمًا من النظام الغذائي النباتي، ويحتوي الحمص على نسبة عالية من البروتين تبلغ 15 جرامًا من البروتين لكل 164 جرامًا من الحمص المطبوخ.

البطاطس

تحتوى على كمية لا بأس بها من البروتين بجانب المغذيات الأخرى، كما أنها من الوجبات التي تمنحك شعورًا كبيرًا بالشبع ويمكن أن تكون بديلًا ممتازًا للحوم في العيد ويمكن أيضًا طهيها بأكثر من طريقة للاستمتاع بمذاقها الرائع.

الشوفان

يعتبر الشوفان مصدرًا غنيًا بالبروتين ويمكنك تناوله على وجبة الإفطار للحصول على جرعة جيدة من البروتين ويمدك بالطاقة اللازمة طوال اليوم خاصة أنه غنى بالفيتامينات الأخرى التي تعزز مناعتك وتحميك من الأمراض.

البسلة

تعتبر البسلة مصدرًا غنيًا بالبروتين أيضًا ويمكن تناولها على وجبة الغداء في العيد للحصول على جرعة البروتين اللازمة للجسم، كما أنها غنية بالعديد من الفيتايمينت والمغذيات الأخرى.