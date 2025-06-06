شكرا لقرائتكم خبر عن رياضات سهلة تقوى عظامك وتبنى عضلاتك والان مع تفاصيل الخبر

بناء عظامك يحتاج إلى منظومة متكاملة من العناية والاهتمام، بما في ذلك تناول الطعام الذي يحتوي على الكالسيوم وفيتامين د وجميع المغذيات الطبيعية.

ويعد النظام الصحي الذي يعتمد على الخضراوات والفاكهة والأطعمة المعدة منزليًا بإعداد صحي، وكذلك نظام حياتي يعتمد على النوم بشكل كاف وعدم التعرض للإجهاد الزائد، أبرز العوامل التى تساعد فى بناء عظام قوية وعضلات صحية، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع webmed الطبي.

العوامل التي تعزز صحة العظام والعضلات

1. تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل الأسماك الدهنية والبيض والحليب المدعم من الأبقار وحليب اللوز.

2. تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل صفار البيض وجميع منتجات الألبان.

3. ممارسة الرياضة بشكل يزيد من كثافة العظام، حيث يستجيب الجسم بزيادة الكثافة عند ممارسة الرياضة بانتظام.

4. الرياضة وبناء العضلات.. تعمل الرياضة على بناء العضلات بشكل متوازن وتحسن من التناسق والتوازن.

أفضل الرياضات لبناء العظام وتقوية العضلات

1. تمارين المشي المنتظمة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميًا.

2. تمارين الجري.. صعود السلالم والركض.

3. الرقص.. تمارين رياضية ممتعة ومفيدة.

4. تمارين المقاومة.. الأوزان الحرة، تجديف، أشرطة المقاومة.

5. تمارين الضغط.. تقوية عضلات الصدر والظهر.

نصائح لبناء عظام قوية وعضلات متناسقة

1. الانتظام في ممارسة الرياضة: لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميًا.

2. الاهتمام بالنظام الغذائي: تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د مثل الأسماك واللحوم والخضراوات والحليب النباتى والحليب من الأبقار.

3. الحصول على الراحة المناسبة: النوم بشكل كاف وعدم التعرض للإجهاد الزائد.

4. الالتزام بالمكملات الغذائية: التي يحتاجها الجسم مثل الكالسيوم وفيتامين د.