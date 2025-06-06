شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات صحية ابدأ بها عيد الأضحى لتتمتع بصحة أفضل والان مع تفاصيل الخبر

مع حلول عيد الأضحى المبارك، تزداد تجمعات العائلة وتكثر الولائم التي تعتمد أساسًا على الأطعمة الغنية باللحوم والدسمة، ما يجعل الجهاز الهضمي عرضة لمجموعة من المشاكل مثل الحموضة، الانتفاخ، وعسر الهضم.

ولضمان قضاء عيد صحي ومريح، من المهم تبني عادات صحية بسيطة تساعد في تقليل هذه المخاطر، وتعزز من رفاهيتك خلال الاحتفالات، وفقا لتصريح من الدكتور آمال فتحى استشارى التغذية والسمنة والنحافة فى قصر العيني.

عادات صحية لبدء عيد الأضحى بها الاعتدال فى تناول اللحوم

اللحوم الحمراء مثل لحم الضأن من أبرز أطباق العيد، لكنها تحتوي على نسب عالية من الدهون والبروتينات التي قد تُثقل المعدة، لذلك يُفضل تناول كميات معتدلة، مع التركيز على قطع اللحم الخالية من الدهون قدر الإمكان، الاعتدال في كمية اللحوم يساعد الجهاز الهضمي على التعامل مع الطعام بشكل أفضل، ويقلل من الشعور بالتخمة والحرقة.

شرب كميات كافية من الماء

أحد العوامل المهمة التى يغفل عنها كثيرون خلال الأعياد هو شرب الماء بانتظام، الماء لا يساعد فقط في ترطيب الجسم، بل يلعب دورًا هامًا في تسهيل حركة الأمعاء والهضم، يُنصح بشرب الماء قبل وبعد الوجبات وبعد الاستيقاظ، لتجنب مشاكل الإمساك والتلبك المعوي الذي قد تصاحب الإفراط في تناول الطعام.

إدخال الخضراوات والفواكه الطازجة إلى الوجبات

تحتوي الخضراوات والفواكه على الألياف التي تحسن عملية الهضم وتحافظ على صحة الأمعاء، إضافة طبق سلطة خضراء أو بعض الفواكه مثل التفاح والبرتقال إلى مائدة العيد يوازن بين العناصر الغذائية، ويقلل من تأثير الدهون على المعدة، مما يحد من الانتفاخ والامتلاء المزعج.

ممارسة النشاط البدني الخفيف

الجلوس لفترات طويلة بعد تناول وجبة دسمة قد يؤدي إلى شعور بالخمول وتباطؤ الهضم، يُنصح بالمشي الخفيف لمدة 15 إلى 20 دقيقة بعد تناول الطعام، فهذا يعزز من نشاط الدورة الدموية ويساعد على تحفيز الجهاز الهضمي، ما يقلل من الشعور بالتخمة ويحسن المزاج العام.

الحد من المشروبات الغازية والحلويات

المشروبات الغازية والحلويات تحوي كميات كبيرة من السكر والمواد التى تسبب الانتفاخ وزيادة الحموضة. الإفراط في تناولها بعد وجبات دسمة يثقل الجهاز الهضمي ويزيد من خطر الإصابة بعسر الهضم، بدلاً من ذلك، يمكن اختيار مشروبات طبيعية مثل ماء الليمون أو شاي الأعشاب، مع التقليل من الحلويات والاستمتاع بها باعتدال.

وأخيرا عيد الأضحى مناسبة مميزة تجمع العائلة وتزرع البهجة في النفوس، لكن الحفاظ على الصحة خلال هذه الأيام يتطلب وعيًا بالتغذية والاهتمام بالجسم، اتباع هذه العادات الصحية الخمس يساهم في تقليل المشاكل الهضمية، ويمنحك طاقة ونشاطا للاستمتاع بالعيد بكل سعادة وراحة.