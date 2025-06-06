شكرا لقرائتكم خبر عن فى العيد.. شوربة العظم طاقة وصحة وفائدة والان مع تفاصيل الخبر

خلال عيد الأضحى المبارك يحتل مرق العظام أو شوربة العظام مكانة كبيرة نظرًا لفوائدها العظيمة على مائدة عيد الأضحى، ووفقًا لتقرير نشر فى موقع هيلث الطبى، فإن مرق العظام يعزز من صحة الأمعاء ويقلل من الالتهابات ويحسن من شيخوخة البشرة.

فوائد مرق العظام

له الكثير من الفوائد الصحية خاصة إذا قمت بطهيها لمدة ساعات طويلة على النار، هذا الغلى المستمر يعمل على تسرب المزيد من العناصر الغذائية من العظام إلى سائل الطهى، ويمكن إضافة بعض الطماطم لاستخلاص المزيد من العناصر الغذائية من العظام، يمكنك أيضًا إضافة بقايا الخضار والثوم لتعزيز النكهة.

فوائد مرق العظام للمفاصل

تحسن الشوربة من صحة المفاصل وتعمل على إمداد الجسم بالكولاجين، وتساعد على إصلاح تلف المفاصل وتحسين الألم المرتبط بالتهاباتها، ويمكن إضافة القليل من الكركم لها لتساعد على تقليل الالتهابات بشكل عام في الركبة والمفاصل.

دعم صحة الأمعاء

تدعم شوربة العظام صحة الأمعاء لأنها تحتوي على الجلوتامين الذي يحافظ على بنية ووظيفة الأنسجة المبطنة للأمعاء ويقلل الالتهابات ويعمل على تعزيز فوائد ميكروبيوم الأمعاء وتوازن البكتيريا المعوية النافعة والضارة، يعد تناولها من أهم مصادر البروتين الغنية بالجلوتامين.

فوائد البروتين في شوربة العظام

شوربة العظام غنية بالبروتين التي تدعم عملية الأيض في الجسم، كما أنها تعمل على تعزيز استخدام الطاقة بشكل أمثل،

كما يوفر البروتين بنية ودعم للخلايا ويحمي الجسم من الفيروسات والبكتيريا، ويعتبر البروتين الموجود في شوربة العظام عالي الجودة مثل الكولاجين، والكولاجين هو البروتين الأكثر وفرة في جسم الإنسان.

فوائد الكولاجين

يحتوي مرق العظام على نسبة بروتين أعلى بكثير من البروتين الموجود في اللحوم وكذلك الدجاج، الذى يعزز من مرونة الجلد نتيجة احتوائه على الكولاجين، وهو يقلل من ظهور التجاعيد ويعمل على الحفاظ على صحة الجلد والبشرة، كما أنه يعزز صحة ونضارة وشباب الجسم بشكل عام.

القيمة الغذائية لشوربة العظام

تحتوي شوربة العظام على كمية مائلة من البروتين تتخطى الـ10 جرامات، فضلاً عن الكربوهيدرات بنسبة 4 جرامات والصوديوم بـ451 ملج والدهون حوالي 5.04 جرام.