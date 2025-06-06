شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من انسداد الأذن.. جرب هذه النصائح والعلاجات البسيطة والان مع تفاصيل الخبر

هل شعرت يوما بإحساس وجود شيء يسد أذنيك خاصة بعد الإصابة بنزلة برد، انسداد الأذن ليس مزعجًا فحسب، بل يُؤثر أيضًا على توازنك، ويُسبب ألمًا خفيفًا، ويُحوّل الأصوات العادية إلى أصوات باهتة وبعيدة، لحسن الحظ، في كثير من الحالات، يُمكنك علاج انسداد الأذن في المنزل.

وفيما يلي تفصيل للأسباب الشائعة وبعض العلاجات المجربة والفعالة لمساعدتك على فتح أذنيك المسدودة وفقا لموقع " onlymyhealth"

الأسباب الشائعة لانسداد الأذن

تراكم شمع الأذن: تنتج أذنيك الشمع بشكل طبيعي لحماية نفسها، ولكن في بعض الأحيان يتراكم ويتصلب، مما يؤدي إلى انسداد قناة الأذن.

خلل في قناة استاكيوس: هذه الأنابيب الصغيرة تربط الأذن الوسطى بالجزء الخلفي من الحلق. عند انسدادها بسبب الحساسية أو نزلات البرد، عدوى الجيوب الأنفية أو تغيرات الضغط، قد يشعرون بانسداد آذانهم.

احتباس الماء في الأذن: بعد السباحة أو الاستحمام، يمكن أن يعلق الماء بالداخل، مما يؤدي إلى الشعور بالانسداد.

العدوى: يمكن أن تسبب عدوى الأذن الخارجية والوسطى الالتهاب وتراكم السوائل والضغط.

علاجات منزلية بسيطة وفعالة جرب مناورة فالسالفا (المعروفة أيضًا باسم خدعة "ضغط الأنف")

هذه الحركة مفضلة أثناء الرحلات الجوية، اضغط أنفك، وأغلق فمك، وانفخ برفق كما لو كنت تحاول نفخ أنفك، ستشعر بفرقعة خفيفة عند تعادل صوت أذنيك، فقط لا تنفخ بقوة، فقد يؤدي ذلك إلى تلف طبلة الأذن إذا بالغت في النفخ.

مضغ العلكة أو التثاؤب

إنها ليست مجرد عادة أثناء الطيران، فكلٌّ من المضغ والتثاؤب يساعدان على فتح قناة استاكيوس، مما يسمح بتدفق الهواء وموازنة الضغط، فهى طريقة لطيفة لتخفيف احتقان الأذن الناتج عن تغيرات الارتفاع أو الاحتقان.

الترطيب واستنشاق البخار

يُخفف الماء المخاط، بينما يُفتح البخار الممرات الأنفية وقناة استاكيوس، جرّب استنشاق البخار من وعاء من الماء الساخن مع وضع منشفة على رأسك، أو استحمّ بماء دافئ ودع البخار يُحدث تأثيره السحري.

كمادات دافئة

ضع قطعة قماش على أذنك بعد نقعها في ماء دافئ، ثم اعصرها جيدًا، ثم ضعها فوق أذنك، يساعد الدفء على إذابة شمع الأذن وتسهيل تصريف السوائل إذا كان الاحتقان ناتجًا عن نزلة برد أو مشكلة في الجيوب الأنفية، كما أنه يمنحك شعورًا بالراحة والاسترخاء.

مزيلات الاحتقان المتاحة دون وصفة طبية

إذا كنت تعاني من انسداد في أذنيك بسبب نزلة برد أو حساسية أو ضغط في الجيوب الأنفية، فقد يكون استخدام بخاخ أو حبة مزيلة للاحتقان الأنفي مفيدًا، فهو يقلل من التورم حول قناتي استاكيوس، مما يسمح بتوازن الضغط بسهولة أكبر، لا تفرط في استخدام بخاخات الأنف لأنها قد تؤدي إلى احتقان ارتدادي إذا استُخدمت لأيام إضافية.

زيت الزيتون أو قطرات الأذن لإزالة الشمع

بضع قطرات من زيت الزيتون الدافئ أو قطرات مُليّنة لشمع الأذن تُباع دون وصفة طبية قد تُذيب الشمع المتصلب، بعد بضع دقائق، أمِل رأسك للسماح للشمع بالخروج، قد تحتاج إلى تكرار ذلك لبضعة أيام إذا كان التراكم كثيفًا.

متى يجب عليك زيارة الطبيب

إذا استمر الاحتقان بعد تجربة هذه العلاجات، أو إذا كنت تعاني من الألم أو الإفرازات أو الدوخة أو فقدان السمع من الأفضل فحصه، قد يكون انسداد الأذن المزمن علامة على وجود عدوى، أو تمزق طبلة الأذن، أو مشكلة معقدة أخرى مثل تراكم الشمع، والتي تتطلب إزالة متخصصة.

