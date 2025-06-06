شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة صحية لا تتناولها معا.. تفقد فوائدها والان مع تفاصيل الخبر

تناول بعض الأطعمة الصحية معًا قد يكون ضارًا، لأن بعض تركيبات العناصر الغذائية قد تؤثر على الهضم أو الامتصاص، ومع أن كل طعام قد يكون صحيًا بمفرده، إلا أن الجمع بينها قد يقلل من قيمتها الغذائية، ويسبب مشاكل كالانتفاخ أو الحموضة، أو يؤدى إلى مشاكل صحية طويلة الأمد.

ووفقا لموقع NDTV قد يعود ذلك إلى اختلاف وقت الهضم، ومستويات الحموضة اللازمة لهضم كل نوع، أو التفاعلات الكيميائية التي تعيق امتصاص العناصر الغذائية.

قائمة بالأطعمة الصحية التي يجب تجنب تناولها معًا 1. الحليب والحمضيات

الحليب غني بالبروتين والكالسيوم، بينما الحمضيات حمضية، عند تناولها معًا، قد يتسبب الحمض في تجلط الحليب في المعدة، مما يؤدي إلى عسر الهضم أو الشعور بالثقل، ومع مرور الوقت قد يؤثر هذا أيضًا على امتصاص العناصر الغذائية.

2. الطماطم والخيار

الطماطم حمضية، والخيار يحتوي على إنزيم يسمى أسكوربيناز الذي يدمر فيتامين سي، عند تناولهما معًا، يمكن للخيار أن يقلل من محتوى فيتامين سي في الطماطم، مما يضعف فوائد مضادات الأكسدة في الوجبة.

3. الموز والحليب

قد يكون هذا المزيج الشهير من العصائر ثقيلاً جداً على الجهاز الهضمي، فهو يُبطئ عملية الهضم ويُسبب تراكم السموم في الجسم، كما قد يُسبب الخمول والانتفاخ.

4. الفاكهة مع الوجبات

تُهضم الفاكهة بسرعة، بينما يستغرق البروتين وقتًا أطول، تناول الفاكهة مع اللحوم أو الجبن أو البيض قد يُسبب تخمرها في المعدة، مما يؤدي إلى الغازات والانتفاخ واضطراب الهضم.

5. الزبادي واللحوم

يحتوي كلٌّ من الزبادي واللحوم على نسبة عالية من البروتين، لكن هضمهما يختلف، قد يؤدي مزيجهما إلى الشعور بالثقل، واختلال توازن البكتيريا المعوية، وحتى تكوّن السموم، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الطعام.

6. الشاي أو القهوة مع الأطعمة الغنية بالحديد

تمنع التانينات الموجودة في الشاي والكافيين الموجود في القهوة امتصاص الحديد غير الهيمي الموجود في الأطعمة النباتية مثل السبانخ والعدس، وقد يؤدي ذلك إلى نقص الحديد مع مرور الوقت إذا تم تناوله بانتظام.

7. الفاصوليا والجبن

يصعب هضم هذا المزيج، الفاصوليا غنية بالألياف والكربوهيدرات المعقدة، بينما الجبن غني بالبروتين والدهون، معًا، يُبطئ هذان العنصران عملية الهضم وقد يُسببان الانتفاخ والغازات.

8. العسل والسمن

قد يُسبب خلط العسل والسمن بكميات متساوية سمومًا في الجسم ويُسبب اضطرابات في الهضم، لذا، يُفضل تناولهما منفصلين أو بنسب متفاوتة.

9. الماء أو المشروبات الباردة مع الوجبات

شرب الماء، وخاصةً البارد، أثناء الوجبات يُخفف من أحماض المعدة وإنزيماتها، مما يُبطئ عملية الهضم، وقد يُسبب سوء امتصاص العناصر الغذائية، أو الشعور بالشبع دون الحصول على الكمية المناسبة من العناصر الغذائية.

10. السبانخ ومنتجات الألبان

يحتوى السبانخ على الأوكسالات، التي ترتبط بالكالسيوم وتمنع امتصاصه، لذا، فإن تناوله مع منتجات الألبان كالجبن أو الحليب قد يقلل من فوائد الكالسيوم، وقد يساهم أيضًا في تكوّن حصوات الكلى لدى بعض الأشخاص.