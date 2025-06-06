شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الأضحى.. ليه مش لازم تغسلى اللحمة قبل الطهى؟ والان مع تفاصيل الخبر

مع كثرة الذبائح وتحضير اللحوم الطازجة فى عيد الأضحى المبارك، يكثر السؤال حول هل يجب غسل اللحوم قبل الطهي وهذا ما نتعرف على إجابته خلال السطور التالية، بحسب موقع مايو كلينيك الأمريكي.

وأكد خبراء التغذية أنه لا يجب غسل اللحوم قبل الطهي لأن غسلها قد يزيد من خطر التلوث ولا تقلل منه، وشدد الخبراء على أهمية التركيز على درجات الحرارة المناسبة للطهي بدلًا من الغسل المسبق.

هل غسل اللحوم ضروريا؟

قالت أنيا هيل، أخصائية التغذية السريرية في "مايو كلينك"، إن غسل اللحوم النيئة – على عكس ما يعتقد البعض – لا يُنصح به.

غسل اللحوم قد يؤدي إلى انتشار البكتيريا مثل السالمونيلا أو الإشريكية القولونية إلى الأسطح المحيطة أو أدوات المطبخ، مما يزيد من خطر التسمم الغذائي، بحسب ما أوضحت.

النظافة تبدأ من الأدوات واليدين

توصي هيل باستخدام الماء الساخن والصابون في تنظيف ألواح التقطيع، والسكاكين، وأسطح المطبخ، خصوصًا بعد التعامل مع اللحوم والدواجن.

كما أن غسل اليدين بشكل متكرر يعد من أهم إجراءات الوقاية من الأمراض المنقولة بالغذاء.

متى يكون غسل الطعام ضروريًا؟

إن غسل الخضراوات والفواكه ضروري لإزالة الأتربة والحصى العالق بها، لكن اللحوم تختلف، إذ أن الغسل لا يُزيل البكتيريا بل ينشرها.

درجات الحرارة المناسبة للطهي الآمن

بحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، فإن الحل الأكثر فاعلية لقتل البكتيريا الضارة في اللحوم هو طهيها حتى الوصول إلى درجة الحرارة الآمنة، وتشمل الدرجات الموصى بها..

الدواجن: 165 فهرنهايت (74 درجة مئوية)

لحم البقر، الضأن: 145 فهرنهايت (63 درجة مئوية)

اللحوم المفرومة: 160 فهرنهايت (71 درجة مئوية).