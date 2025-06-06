شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحافظ على جودة نومك خلال إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

من منا لا يعشق الإجازات؟ فهي تعني أنك تتخلص أخيرًا من ضغوط الحياة اليومية وضغوط العمل أو الدراسة وتستقطع وقتًا جيدًا للعناية بنفسك، وقد تحصل على قسط وافر من النوم بدون أى مهام أخرى، وهو ما يحدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ولكن غالبًا ما يعانى البعض من اضطرابات فى النوم أثناء العطلات والإجازات، فقد تختلف مواعيد الاستيقاظ والنوم التى اعتاد عليها، لذا يوضح تقرير نشر فى موقع Sleep Score مجموعة من النصائح التى تجعلك تحافظ على جودة نومك أثناء العطلات.

خطوات سهلة لتحسين جودة النوم فى العطلات 1. استعد بشكل جيد لقضاء إجازتك ولا تتركها دون تنظيم

من أهم الطرق الرائعة لتقليل تأثير التعب والإرهاق الذي قد تشعر به خلال الإجازات بعد أيام طويلة من الإجهاد هو منح نفسك وقتًا كافيًا للاستعداد لقضاء إجازتك بإنشاء قائمة من المهام التي تحتاج لإكمالها، وخطة يمكن أن تنجزها، بهذه الخطة سوف تزيل عنك ضغوطات ومخاوف الإجازات وتستطيع أن تنعم بنوم هانئ وقدرة على الاستفادة بكل دقيقة في الإجازة.

2. النوم طبقا لروتين

لابد من ممارسة روتين وقت النوم بشكل مثالى، وهو مجموعة من الأنشطة المريحة التى تمارسها لتشعر بالهدوء والاسترخاء قبل النوم مباشرة لتمهد طريقك لنوم هانئ وجيد، فيمكنك ممارسة تمارين التنفس العميق والاستحمام بماء دافئ والاستماع إلى موسيقى إذا أردت.

إذا سافرت خلال الإجازة إلى منطقة أخرى أو بلد آخر قد تضطرب ساعتك البيولوجية، ولذلك عليك التكيف مع الصباح والليل بشكل جيد، وهذه الممارسات مثل ممارسة تمارين التنفس تساعدك على الدخول في نوم عميق بشكل سريع.

3. اجعل الغرفة ملائمة للنوم

اجعل غرفتك ملائمة للنوم جيدًا، كلما كانت غرفتك جيدة كلما كانت بيئة مناسبة لنومك. فاجعل الغرفة باردة ومظلمة وهادئة وأحضر وسادة وبطانية مناسبة للطقس الذي تمر به، فضلًا عن إمكانية استخدامك لقناع العين أو سدادات الأذن إذا كنت تريد استخدامها أثناء نومك.

4. ممارسة التمارين والاستمتاع بالشمس

ممارسة تمارينك أثناء العطلة تجعلك تهنأ بنوم جيد في الليل، فاستيقظ كل صباح لممارسة بعض التمارين الرياضية لتقليل مستويات التوتر وتعزيز طاقتك وتحسين حالتك المزاجية والدخول في نوم بشكل أسرع.

استمتع بأشعة الشمس الصباحية خلال إجازتك للحصول على يقظة ونشاط صباحًا والنوم الهانئ ليلًا، قلل من تناول الكافيين بشكل كبير خلال أيام إجازتك لتحسين دورة نومك ومدته وجودته أيضًا.

5. قلل من وقت الشاشة

قلل التعرض للأجهزة الإلكترونية وكذلك الضوء الأزرق الذي ينبعث منها، لأنه يمنع إطلاق الميلاتونين، وهو الهرمون الذي يخبر جسمك أنه قد حان وقت النوم الآن. وبالتالي فالأضواء الساطعة من الشاشات قبل النوم تؤثر بشكل واضح على جودة نومك بالسلب.