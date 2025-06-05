شكرا لقرائتكم خبر عن توقيت تناول الفيتامينات بيفرق.. اعرف المعاد الصح لكل نوع والان مع تفاصيل الخبر

يُحدث توقيت تناول المكملات الغذائية بناءً على نوع المكمل واحتياجات جسمك فرقًا كبيرًا، فبعضها يكون أكثر فعالية في الصباح، والبعض الآخر في المساء، بل إن بعضها الآخر يحتاج إلى تقسيمه على مدار اليوم.

ووفقا لموقع NDTV نتعرف على أهمية التوقيت المناسب للاستفادة القصوى من المكملات الغذائية، لأن تناول الفيتامينات الغذائية الصحيحة مع التوقيت الخاطئ لا يؤدي إلى أي نتائج.

وفقًا لخبراء التغذية حسب التقرير، يُنصح بتناول أوميجا 3 مع وجبة دسمة، كالغداء أو العشاء، للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم، يُنصح بتجنب تناول أوميجا 3 بعد التمرين الرياضي لأنه قد يمنع الالتهاب الذي يُساعد على بناء العضلات.

يعمل أوميجا 3 كمحاكاة للأنسولين، لذا إذا تناولت الكربوهيدرات في هذه الوجبات، فسيساعد ذلك على استقرار مستوى السكر في الدم.

للحصول على امتصاص مثالي، يُنصح بتناول فيتامين د صباحًا مع الدهون، يُنصح بتجنّب تناوله ليلًا لأنه قد يؤثر على إنتاج الميلاتونين، مما قد يُسبب مشاكل في النوم.

علاوة على ذلك يمكن تناول فيتامين ب 12 القابل للذوبان في الماء في أي وقت، إلا أن تداخل الامتصاص يمنعه من العمل جنبًا إلى جنب مع الحديد.

تناول المغنيسيوم يُفضل ليلًا أو قبل النوم مباشرةً، ولتجنب التداخل، ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الغدة الدرقية الانتظار من ثلاث إلى أربع ساعات بين تناول المغنيسيوم وأدوية الغدة الدرقية.

3 أمور لا يمكن التنازل عنها عندما يتعلق الأمر بالمكملات الغذائية..

1. الشكل الصحيح.. الشكل المناسب هو الشكل الذي يحتاجه جسمك ويمكنه امتصاصه بفعالية.

2. جودة عالية.. لا يحتوي على إضافات أو مواد مالئة أو مكونات غير معروفة.

3. التوقيت والتقنية الصحيحة.. بعض المكملات الغذائية تكمل الوجبات، والبعض الآخر لا يفعل ذلك، وبعضها يتوازن مع بعضها البعض.



من خلال الوعي بهذه الجداول الغذائية واتباعها، يمكن تعظيم فوائد نظامه الغذائي وزيادة فعالية هذه المكملات.