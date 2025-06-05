شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات بريميم هيلثكير جروب.. الشركة نموذج جديد فى البورصة المصرية وخطة توسعية عملاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمود لاشين، رئيس مجلس إدارة شركة قمة المشرق الطبية السعودية وممثل المساهمين الرئيسيين بشركة بريميم هيلثكير جروب، إن الشركة مدرجة بالبورصة المصرية ومقيدة في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وستنتقل إلى السوق الرئيسية بالبورصة المصرية خلال أيام قليلة، وتم زيادة رأس المال من 81 مليون جنيه إلى 2.360 مليار جنيه أي 28 ضعفا في رأس المال، وفي انتظار نتائج تغطية الاكتتاب في زيادة رأس المال.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة قمة المشرق الطبية السعودية وممثل المساهمين الرئيسيين بشركة بريميم هيلثكير جروب إلى أن الهدف من رفع رأس مال الشركة هو تحولها إلى منصة طبية استثمارية ضخمة، تضم تحت مظلتها شركات طبية تعمل فى قطاعات عديدة منها الخدمات الطبية والتوريدات.

وأضاف أن الشركة فى طريقها إلى أن تكون كيانا إقليميا عملاقا، قامت بعمل استخوذات منها ما فى الطريق وهناك صفقات أخرى فى الطريق بمجرد انتهاء عملية زيادة رأس المال، هذه الاستحواذات تشمل معامل حساب التى تخدم مناطق الإسكندرية والبحيرة التى تأسست عام 1991، وتعد أكبر مقدم للتحاليل الطبية فى الإسكندرية ومنطقة الدلتا.

وأوضح أن شركة بريميم هيلثكير جروب نفسها لديها معامل سيتى لاب التى تخدم محافظة دمياط ومدن القناة، وتشمل الاستحواذات الأخرى شركة كايرو كلينك لاب التى تخدم منطقة جنوب القاهرة، بالإضافة إلى معامل عز لاب المؤسس منذ عام 1987 المنتشرة فى 14 محافظة.

وأشار إلى أن توسعات الشركة فى المعامل ليس فى مصر فقط، وإنما امتد إلى عدد من الدول العربية، ففى الأردن هناك مختبرات القضاة التخصصية فى شمال الأردن بإقليم "أربد" لديهم 6 فروع الآن، والهدف توصليهم إلى 15 فرعا، هناك أيضا مختبرات المستقبل فى المملكة العربية السعودية ولديهم 20 فرعا، ونهدف إلى توصيلهم إلى 28 فرعا خلال 3 سنوات.

وأضاف أن هناك نشاطا آخر تقوم به الشركة وهو العيادات التخصصية، حيث تضم شركة العيادة التى لديها 7 فروع على مستوى 4 محافظات، وتقوم الفكرة على قدوم الطبيب الشهير لهذه المحافظات يوما فى الأسبوع بدلا من سفر المرضى له القاهرة، بجانب عمل العيادة بشكل يومى.

أما عن النشاط الأخير للشركة، قال "لاشين" هو التوريدات الطبية الخاصة بالمعامل، حيث لدينا شركات فى مصر والسعودية والإمارات والأردن، وهناك توكيلات مختلفة لتلك المعامل، ومن المتوقع أن تتخطى نسبة الربح لهذه الشركات 350 مليون جنيه فى العام.

من جانبه أشار الدكتور بيشوى جورج، نائب رئيس بريميم هيلثكير جروب ، إلى أن نشاطات الشركة الأخرى تمتد إلى المراكز الطبية المتخصصة الخاصة بفحص العمالة قبل السفر للخارج، كما أن جانب التوريدات الموحدة تساعد أن تكون التكلفة تنافسية بين المعامل ونتعامل وقتها بشكل عادل تنافسى لخدمة 157 فرعا للمعامل .

وعن المعامل أوضح الدكتور بيشوى أن كافة المعامل التى تمتلكها الشركة سوف تخدم بعضها البعض من خلال قنوات اتصال مختلفة من خلال سيستم تكنولوجى واحد حديث، بمعنى أن المعامل ترتبط داخليا فيما بينها، ولكن لكل معمل اسمه والمرضى الخاصين به، بالإضافة إلى قوة إمكانيات المعامل الموجودة فى السعودية والأردن والتى تساعد فى تغطية التحاليل التى تتطلب السفر خارج مصر، فهناك تحاليل جينية معقدة تسمى ngs سوف تقوم السكر بشراء جهاز واحد يخدم على كافة المعامل فيما يخص جزئية التحاليل النادرة المعقدة، ولدينا الكفاءات الطبية المؤهلة لذلك.

وأضاف الدكتور بيشوى أن كل قطاع قائم بذاته ولديهم تدرج إدارى ومالى، ولكنهم فى النهاية يعملون تحت مظلة بريميم هيلثكير جروب .