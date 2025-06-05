شكرا لقرائتكم خبر عن عشان كلها فايدة.. إمتى وإزاى تأكلى طفلك اللحمة الضانى والان مع تفاصيل الخبر

مع قدوم عيد الأضحى تتعدد أنواع الذبائح وأشكالها من لحوم الضأن إلى البتلو، وهو الأمر الذى يدعو الكثير من الأمهات للتساؤل عن متى يمكن تقديم لحوم الضأن إلى الطفل.

وفقا لموقع solidstarts يمكن تقديم لحم الضأن، عندما يكون مطبوخًا جيدًا، بمجرد أن يصبح الطفل جاهزا لبدء تناول الأطعمة الصلبة، وهو ما يحدث عادةً في حوالي عمر 6 أشهر.

كيف تقدم لحم الضأن للأطفال؟ من عمر9 أشهر

امزج لحم الضأن المفروم المطبوخ جيدًا مع طعام سهل التحضير، مثل الخضار المهروسة أو العصيدة أو الزبادي، تجنب تقديم فتات اللحم المفروم الجاف بمفرده، فقد يزيد من خطر الاختناق.

قدم قطعًا صغيرة من لحم الضأن المطبوخ جيدًا إما بمفرده أو كجزء من الوجبة، إذا كنت ترغب في مشاركة اليخنات والكباب والوجبات العائلية الأخرى مع اللحم المكعب، فتأكد من تقطيع اللحم لتقليل خطر الاختناق.

إذا لم يكن الطفل مستعدًا تمامًا لالتقاط قطع أصغر من الطعام، فاستمر في تقديم شرائح لحم الضأن بالعظم أو لحم الضأن المفروم في الصلصات أو البرجر أو الفطائر الكاملة التي يبلغ قطرها 2 بوصة (5 سم) على الأقل ويتم طهيها حتى تصل درجة حرارتها الداخلية إلى (71 درجة مئوية).



قطع صغيرة من لحم الضأن للأطفال بعمر 9 أشهر فما فوق

من عمر 12 شهرًا

قدم شريحة لحم ضأن مبشورة أو ساق لحم ضأن مطهوة أو شرائح رقيقة من لحم الضأن مقطعة إلى قطع بحجم اللقمة ومغموسة في الصلصة للحفاظ على طراوة اللحم، إما بمفردها أو كجزء من الوجبة، تجنب الكباب أو مكعبات اللحم، لأنها لا تزال تشكل خطرًا كبيرًا للاختناق.

إذا كنت ترغبين في مشاركة كباب لحم الضأن مع طفل صغير، فقومي بتقطيعه إلى قطع صغيرة أو بحجم اللقمة.



قطعة اللحوم للطفل أكثر من 12 شهر

من عمر 18 شهرًا

قدّمي فطائر لحم الضأن المفروم، وكرات اللحم، ولحم الضأن المبشور أو المفروم، تجنّبي تقديم كباب لحم الضأن أو قطعه إلى مكعبات أو قطع كبيرة، فهذه الأحجام تُشكّل خطرًا أكبر للاختناق، وأخيرًا، فكّري في تقديم شرائح لحم ضأن أكبر حجمًا ليتمكن الطفل من التدرب على قضمات منها لتنمية مهاراته في التقطيع.

هل لحم الضأن صحي للأطفال؟

لحم الضأن غني بالبروتين والدهون، بالإضافة إلى الحديد والكولين والسيلينيوم والزنك وفيتاميني ب6 وب12، تدعم هذه العناصر الغذائية معًا النمو، وتطور الدماغ، والطاقة اللازمة للعب والاستكشاف، وصحة خلايا الدم الحمراء، وحاسة التذوق، وصحة المناعة، ووظائف الهرمونات، وعمليات الأيض، وغيرها.