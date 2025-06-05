شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب برودة الأطراف فى الطقس الحار.. فتش عن هذه المتلازمة والان مع تفاصيل الخبر

برودة الأطراف فى فصل الشتاء أمر طبيعى لكن إذا كنت تشعر ببرودة فى يديك وقدميك خلال الطقس الحار فلابد أن تفتش عن تلك الأسباب.

وفقا لتقرير نشر في موقع healthcare الطبي فإن الكثير من الأسباب قد تؤدي إلى هذه البرودة التي تحدث لليدين والقدمين خلال الطقس الحار، ومنها الإصابة بمتلازمة رينود تلك المتلازمة التي يصاب بها البعض وتسبب الشعور بالبرد الشديد في الأطراف أو التوتر الشديد مما يؤدي إلى البرودة في الأطراف، وقد يتغير لون إصبع أو إصبعين أو ثلاثة أصابع حتى تصبح بيضاء أو شاحبة أو داكنة أو تصبح حمراء زاهية مرورا بمجموعة من المراحل لتغير لونها.

تكون الأعراض واضحة للغاية حيث تظهر اليد بيضاء بشدة وتكون باردة للغاية ولا يمكن تحملها، كما تظهر بعض التغيرات في الأوعية الدموية أيضا.

أسباب أخرى لبرودة الأطراف

هناك بعض الأسباب الأخرى التي تسبب برودة اليدين والقدمين في أي وقت من العام، سواء كان الطقس باردا أو ساخنا، هذا ما أكده تقرير آخر نشر في موقع theconversation.

- السبب الأول المحتمل هو الإصابة بفقر الدم نتيجة ضعف نقل الدم الغني بالأكسجين لجميع أنحاء الجسم.

- مرض السكر أحد أهم الأمراض المزمنة التي تسبب برودة الأطراف والتهاب الأعصاب وصعوبة التدفق الدموي.

- تلف الأنسجة الذي يصيب البعض نتيجة الصدمة أو جراحات اليد والقدم قد يكون سببا في انخفاض درجة حرارة الأطراف.

- انخفاض إمداد الدم بشكل عام وهي حالة تصيب البعض.

- التدخين أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى برودة اليدين والقدمين

التعامل السهل مع برودة الأطراف

يمكن التعامل بسهولة مع برودة اليد والقدم بارتداء جوارب سميكة حتى أثناء اليوم، وارتداء القفازات والتدفئة.

اغسل يديك بالماء الدافئ ثم جففهما جيدا.

تجنب التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، ابتعد عن الغرف المكيفة قدر الإمكان والأجواء الباردة بشدة.

ممارسة الرياضة لا شك تعزز من سريان الدورة الدموية.