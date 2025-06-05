شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتدبح فى العيد.. اعرف المدة اللى تسيب فيها اللحمة قبل وضعها بالفريزر والان مع تفاصيل الخبر

مع حلول عيد الأضحى، وما يتبعه من طقوس دينية من الذبح والشعائر الدينية، تكثر الذبائح والأضاحى والتى تتطلب طرقا صحية لحفظ لحومها وطرق التخزين الآمنة لأشهر.

السلامة هى المفتاح

وفقا لموقع The Daily Star فأن الحفاظ على سلامة اللحوم بعد الذبح أولوية قصوى، وغني عن القول أنه يجب غسل اليدين وألواح التقطيع والسكاكين قبل وبعد التعامل مع اللحوم النيئة، وهذا مهم لأنه حال التعامل مع اللحوم النيئة والمطبوخة في نفس الوقت، قد يحدث تلوث متبادل، مما يزيد من احتمالية إفساد كليهما، يجب استخدام دائمًا ألواح تقطيع وأدوات منفصلة، وتأكدوا من تخزينها في حجرات منفصلة.

ضبط درجة الحرارة

أول وأهم قاعدة لتخزين اللحوم بشكل صحيح هي درجة الحرارة، فمن الضروري الحفاظ على درجة حرارة أقل من 4 درجات مئوية في الثلاجة للتخزين قصير الأمد، أما للتخزين طويل الأمد، فاستخدم الفريزر واضبطه بحيث تبقى درجة الحرارة أقل من -18 درجة مئوية، ثم خزّن اللحوم فيه، فالبيئات المُبرّدة تمنع نمو البكتيريا الضارة، وتحافظ على صحة طعامك لفترة أطول.

لماذا يجب ترك اللحوم في الهواء قبل تخزينها

يعمل ترك قطع اللحم متفرقة عن بعضها عدة ساعات في الهواء على ضمان جفاف الدم، فبعد الذبح، يتوقف إمداد العضلات بالدم، وتُستنفد أي طاقة متبقية، وبمجرد استنفاد هذه الطاقة، تبدأ بروتينات العضلات بالارتباط خلال عملية تُعرف باسم تيبس الموت.

لا يُنصح بتناول لحم الذبح مباشرةً بعد الذبح، إذ تحدث حالة تُسمى تيبس الموت (rigormortis) خلال أول 24 ساعة، يصعّب هذا التيبس هضم البروتين، لذلك، يجب ترك اللحم ليرتاح ويُستهلك بعد يوم واحد، وإلا فقد تُواجه مشاكل في الهضم.

تعبئة اللحوم فى عبوات محكمة

تذكر أن تعبئة اللحوم تساعد على الحفاظ على نضارتها لفترة أطول، يُنصح بتخزينها في عبوات محكمة الإغلاق، من الأمثلة على ذلك الأكياس البلاستيكية، ورقائق الألومنيوم، وأكياس التجميد، يساعد هذا على إبعاد الرطوبة والهواء عن اللحوم، وكذلك الروائح المحتملة عن الأطعمة الأخرى في الثلاجة.

تقسيم وتخزين اللحوم

لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، قسّم اللحوم إلى حصص أصغر قبل تجميدها، فالحصص الصغيرة لا تتجمد أسرع فحسب، بل تذوب أسرع أيضًا، مما يوفر عليك وقتًا ثمينًا قبل طهيها، كما يقلل هذا من الهدر، إذ يكفي إذابة الكمية المطلوبة فقط بدلاً من التهام كمية كبيرة من اللحوم المجمدة، وتُعدّ أكياس التغليف البلاستيكية مفيدة أيضًا، فهي دليل مثالي على الكمية التي يمكنك تخزينها فيها.

إذابة اللحوم المجمدة

الطريقة الأكثر أمانًا لإذابة التجميد هي نقل اللحم من الفريزر إلى الثلاجة وتركه طوال الليل، فهذا يسمح للحم بالذوبان بأمان، لأن إذابته في الخارج قد يُشجع على نمو البكتيريا، إذا كنت في عجلة من أمرك، فضع اللحم المُجمد واغمره في وعاء مملوء بالماء البارد، غيّر الماء كل 30 دقيقة حتى يذوب تمامًا.

تجميد وتذويب بذكاء

عند تجميد اللحوم المطبوخة، من المهم تركها تبرد تمامًا قبل تخزينها في المُجمد، هذا يمنعها من التلف بسرعة، عند إذابة اللحوم المطبوخة، تأكد من تسخينها إلى 74 درجة مئوية على الأقل لمنع أى نمو محتمل للبكتيريا، للحصول على أفضل النتائج، خزّن اللحوم المطبوخة في حصص صغيرة بحجم وجبة ليسهل إذابتها وتجميدها.

أوقات تخزين اللحوم

هناك أوقات محددة قبل أن تبدأ نضارة اللحوم بالزوال، يختلف ذلك باختلاف طريقة ومكان تخزينها، إذا خزّنت كميات كبيرة من اللحوم في الثلاجة، فمن المفترض أن تبقى صالحة لمدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أيام.

أما في الفريزر، فتمتد هذه المدة من 3 إلى 6 أشهر، أما الكميات الأصغر فتدوم من يوم إلى يومين، ومن ثلاثة إلى أربعة أشهر في المُجمد.