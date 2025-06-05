شكرا لقرائتكم خبر عن دليلك الصحى فى الحج.. نصائح للوقاية من البرد والأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

في موسم الحج، يجتمع الملايين من أنحاء العالم في أماكن مزدحمة، تحت ظروف مناخية قاسية، مما يجعل الحجاج أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، وبين تقلبات الطقس، والإجهاد الجسدي، والانخفاض المؤقت في المناعة، تصبح العدوى الفيروسية أسهل للإصابة من أي وقت.

ورغم أن البرد والأنفلونزا يُعدّان من الأمراض الشائعة وغير الخطيرة نسبيًا، إلا أن الإصابة بهما خلال الحج قد تُسبب مضاعفات صحية، خاصة لكبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة.

وفقا لموقع " nhs"، يمكنك غالبًا علاج نزلات البرد دون الحاجة لزيارة طبيب ، حيث ستبدأ بالشعور بالتحسن خلال أسبوع أو أسبوعين تقريبًا.

أعراض البرد

تظهر أعراض البرد تدريجيًا على مدى يومين إلى ثلاثة أيام، وتشمل الأعراض الرئيسية ما يلي:

انسداد الأنف أو سيلانه

العطس

التهاب الحلق

صوت أجش

السعال

الشعور بالتعب والضيق

قد يكون لديك أيضًا:

درجة حرارة عالية

آلام في العضلات

فقدان حاسة التذوق والشم

شعور بالضغط في أذنيك ووجهك

قد تستمر أعراض الزكام لفترة أطول لدى الأطفال الصغار، كما قد يعانون من الانفعال، وصعوبة في الأكل والنوم، والتنفس من الفم، والإصابة بالمرض بعد السعال.

كيف يمكنك علاج نزلات البرد بنفسك

يمكنك عادةً علاج نزلات البرد في المنزل دون الحاجة إلى زيارة طبيب، فهناك أشياء يمكنك القيام بها لمساعدتك على التحسن بشكل أسرع.

احصل على قسط كبير من الراحة.

اشرب الكثير من السوائل، مثل الماء، لتجنب الجفاف.

تناول طعامًا صحيًا .

المضمضة بالماء المالح لتهدئة التهاب الحلق .

اشرب مشروبًا ساخنًا من الليمون والعسل لتخفيف التهاب الحلق.

تنفس البخار لتخفيف انسداد الأنف - حاول الجلوس في الحمام مع تشغيل دش ساخن

يمكن للصيدلي أن ينصحك بأفضل الأدوية، مثل:

الأدوية مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين لتخفيف الآلام أو خفض درجة الحرارة.

بخاخات أو قطرات أو أقراص مزيلة للاحتقان الأنفي لفتح انسداد الأنف (لا ينبغي للأطفال دون سن 6 سنوات استخدام مزيلات الاحتقان).

يمكنك شراء بخاخات الأنف بدون وصفة طبية، ولكن لا ينبغي استخدامها لأكثر من أسبوع لأن هذا يمكن أن يجعل الأعراض أسوأ.

لا تستخدم أدوية أخرى للسعال والبرد إذا كنت تتناول أيضًا أقراص الباراسيتامول والإيبوبروفين، لأنك قد تتناول جرعة أكبر من الجرعة التي يجب عليك تناولها.

هناك أدلة قليلة على أن المكملات الغذائية مثل فيتامين سي أو الثوم تمنع نزلات البرد أو تساعدك على التحسن بشكل أسرع.

متى يجب الذهاب للطبيب

إذا كان لديك درجة حرارة مرتفعة لأكثر من 3 أيام.

أعراض البرد لديك تزداد سوءًا.

درجة حرارتك مرتفعة جدًا أو تشعر بالحر والرعشة.

تشعر بضيق في التنفس أو ألم في الصدر.

عدم تحسن أعراض البرد لديك بعد 10 أيام.

لديك سعال لأكثر من 3 أسابيع.

تظهر عليك أعراض البرد وتعاني من حالة طبية طويلة الأمد (على سبيل المثال، مرض السكري، أو حالة في القلب أو الرئة أو الكلى).

لا ينصح الأطباء العامون باستخدام المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد لأنها لن تخفف الأعراض أو تسرع عملية الشفاء، لأن المضادات الحيوية تعمل إذا كنت تعاني من عدوى بكتيرية، ولكن نزلات البرد تنتج عن الفيروسات.

كيفية تجنب انتشار نزلات البرد

تحدث نزلات البرد بسبب الفيروسات وتنتشر بسهولة إلى أشخاص آخرين، تنتشر نزلات البرد عن طريق الجراثيم الموجودة في السعال والعطس، والتي يمكن أن تعيش على اليدين والأسطح لمدة 24 ساعة.

كيفية الوقاية من الإصابة بنزلات البرد

يمكن للشخص المصاب بنزلة البرد أن يبدأ في نشرها قبل أيام قليلة من ظهور الأعراض وحتى انتهاء الأعراض.

أفضل الطرق لتجنب الإصابة بنزلات البرد هي:

غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون

عدم مشاركة المناشف أو الأدوات المنزلية (مثل الأكواب) مع شخص مصاب بنزلة برد.

عدم لمس عينيك أو أنفك في حالة ملامستك للفيروس.

الحفاظ على لياقتك وصحتك

الحصول على لقاح الإنفلونزا لا يمنع نزلات البرد.