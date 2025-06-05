شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يفحص طبيب القلب قدميك؟.. احذر هذه الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

عند الحديث عن فحوصات القلب، قد لا يخطر ببال الكثيرين أن القدمين يمكن أن تلعبا دورًا مهمًا في تشخيص أمراض القلب، لكن كما يوضح عدد من خبراء القلب والباطنة، فإن القدمين قد تكشفان مؤشرات مبكرة وحاسمة لأمراض القلب والدورة الدموية، ولهذا فإن فحص القدمين أصبح جزءًا لا يتجزأ من الفحص السريرى الشامل للقلب، وفقا لموقع the Indian express.

تورم القدمين.. علامة على فشل القلب؟

وفقا لأطباء القلب فإن حالة القدمين قد تعكس مدى كفاءة ضخ القلب للدم، فعندما يعانى القلب من ضعف فى الأداء، قد يتراكم السائل فى الأطراف السفلية، وخاصة القدمين والكاحلين، مما يؤدى إلى تورمهما، وهى حالة تُعرف بالوذمة الطرفية (Edema)، هذا التورم قد يكون دليلاً على وجود قصور في القلب أو ضعف في الدورة الدموية.

القدم الباردة أو الزرقاء.. إنذار مبكر لأمراض الشرايين؟

القدمان الباردتان أو اللتان تميلان إلى اللون الأزرق قد تكونان مؤشرًا على تدني تدفق الدم، وهو ما قد ينتج عن مرض الشرايين الطرفية (PAD)، وهي حالة ترتبط غالبًا بأمراض القلب.

النبض فى القدمين.. أداة تقييم بسيطة وفعالة

يضيف الأطباء أن فحص النبض في القدمين — خاصة نبض الشريان الظهري (Dorsalis Pedis) أو الشريان الظنبوبي الخلفي (Posterior Tibial) — يُعد من الوسائل السريرية المهمة لتقييم تدفق الدم إلى الأطراف، إذا كان النبض ضعيفًا أو غير محسوس، فقد يكون ذلك مؤشرًا على وجود مشاكل في الأوعية الدموية تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً.

جروح لا تلتئم.. تحذير من مشاكل أعمق

كما يمكن أن تكون القروح أو الجروح التي لا تلتئم في القدمين علامة على سوء التغذية الدموية، وهي من العلامات التحذيرية التي تستدعي فحصًا دقيقًا لصحة القلب والأوعية الدموية.

فحص القدمين.. خطوة بسيطة قد تنقذ الحياة

باختصار، ينبه الأطباء إلى أن فحص القدمين ليس مجرد إجراء روتيني، بل خطوة أساسية تساهم في الكشف المبكر عن أمراض القلب والدورة الدموية، وهو ما يعزز من فرص التدخل المبكر والعلاج الفعال، ويُبرز أهمية النظر إلى صحة الجسم كوحدة متكاملة لا تعمل بمعزل عن أجزائها المختلفة.