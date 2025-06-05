شكرا لقرائتكم خبر عن دهون اللحوم مش دايما ضارة.. اعرف 4 فوايد للحمة الدهنية والان مع تفاصيل الخبر

يرتبط عيد الأضحى بشكل أساسى بلحوم الضأن، والتى تعتبر من اللحوم المحتوية على نسبة عالية من الدهون، والتى قد يؤدى الإفراط فيها لمتاعب صحية، تحديدا لمرضى القلب والكوليسترول والكلى، وبحسب موقع "Health line" ترتبط اللحوم الحمراء بخطر الإصابة بأمراض القلب، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، على الرغم من بعض المخاوف المحتملة بشأن تركيبة الأحماض الدهنية في اللحوم المُربّاة تقليديًا، إلا أن بعض الأبحاث تشير إلى أن تلك اللحوم قد لا تكون ضارة بالدرجة التى يعتقدها الكثيرون.

4 فوائد للحوم الدهنية 1. غنية بالفيتامينات والمعادن

يعد اللحم الأحمر مغذيًا للغاية، لأنه غني بمجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، على رأسها البروتين والزنك وفيتامين ب 12، ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات الطفيفة في محتوى العناصر الغذائية بين اللحوم الدهنية واللحوم الخالية من الدهون.

ويحتوى لحم البقر الخالى من الدهون على فيتامينات ومعادن أكثر بقليل، باستثناء الفيتامينات القابلة للذوبان فى الدهون د هـ وك، والتي تُخزن في الأنسجة الدهنية، ولأنهما متشابهان جدًا في محتواهما الغذائي، فهذا ليس بالضرورة سببًا لاختيار اللحوم الخالية من الدهون على اللحوم الدهنية.

2. نسبة أعلى من أوميجا 3

تتغذى معظم لحوم الأبقار التي تربى تقليديًا على نظام غذائي من الحبوب، وخاصة الذرة، بينما يعتمد النظام الغذائي الطبيعي للأبقار المجترة على العشب، والذى يؤثر على تركيبة الأحماض الدهنية في لحوم الأبقار، وهو ما قد يكون أكثر وضوحًا إذا اخترت شراء قطع أغنى بالدهون.

ونظرًا لغنى علف الذرة بأحماض أوميجا 6 الدهنية، فإن محتوى الأحماض الدهنية في لحوم الأبقار التي تتغذى على الذرة أعلى من أوميجا 6، من ناحية أخرى، يحتوي العشب على كميات أكبر من دهون أوميجا 3، لذا يميل لحم الأبقار الذي يتغذى على العشب إلى احتواء المزيد من أوميجا 3.

3. أكثر ملاءمة لحميات الكيتو

في حمية الكيتو منخفضة الكربوهيدرات، عالية الدهون، ومعتدلة البروتين، يحرق الجسم الدهون للحصول على الطاقة بدلاً من الكربوهيدرات، لذلك، قد تكون قطعة اللحم الدهنية خيارًا أفضل من حيث الطاقة، لأنها توفر لك المزيد من الدهون التي يمكن استخدامها كوقود.

4. الدهون المشبعة والكوليسترول ليسوا بنفس درجة الضرر المعتقدة

الدهون المشبعة والكوليسترول قد لا يكونان ضارين كما كان يعتقد الباحثون سابقًا، حيث وجدت مراجعة أجريت عام 2020، وبحثت في العديد من الدراسات حول الدهون المشبعة وأمراض القلب، أن العلاقة بينهما تبدو ضعيفة جدًا.

ويبدو أن التوصية بتجنب الدهون المشبعة لصحة القلب نابعة من عدد قليل من الدراسات التي لم تكن تمثل المجموعة البحثية الأكبر، ومع ذلك توصي جمعية القلب الأمريكية بالحد من الدهون المشبعة واستبدالها بالدهون المتعددة غير المشبعة.

أضرار محتملة للحوم الدهنية

إذا كنت تحسب السعرات الحرارية، فقد ترغب في اختيار قطع لحم أقل دهونًا، حيث تحتوي الدهون على سعرات حرارية أكثر من البروتينات أو الكربوهيدرات، وقد تضيف قطع اللحم الغنية بالدهون سعرات حرارية زائدة إلى نظامك الغذائي .

كما رُبطت اللحوم المصنعة عالية الدهون، ببعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان القولون وسرطان المعدة، ويجب الوضع فى الإعتبار أن اللحوم الخالية من الدهون ، مثل الديك الرومي والدجاج والأسماك، غنية أيضًا بالعناصر الغذائية وتُعدّ مصادر ممتازة للبروتين، لذلك يمكن إضافة اللحوم الحمراء عالية الدهون إلى نظامك الغذائي للتنويع، دون الإعتماد عليها بالكامل.