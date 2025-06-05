شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة صحية تساعد الحجاج على تأدية المناسك.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

مع وقوف الحجاج الآن على جبل الرحمة يوم عرفات، يحتاجون إلى بعض الأطعمة التى تمدهم بالطاقة للقدرة على تأدية مناسك الحج، بجانب ضبط مستويات سكر الدم، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".

تشمل الاختيارات ما بين الفواكه والخضراوات والبقوليات والمكسرات، والتي توفر الفيتامينات والمعادن الأساسية لتغذية جسمك وتساعد في منع انخفاض الطاقة الناجم عن الأطعمة المصنعة.

الفواكه والخضراوات الطازجة

مثل الجرجير والخس والجزر والخيار الذى يحافظ على ترطيب الجسم خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الحج.

المكسرات

تعتبر المكسرات مصدرًا غنيًا بالبروتينات والدهون الصحية والألياف، مثل اللوز وعين الجمل والفستق والكاجو.

الفواكه المجففة

مثل التمر والزبيب حيث تمنح شعور بالشبع لفترة أطول وتعزز عمل وأداء الجهاز الهضمي.

الموز

يساعد على الحفاظ على مستويات الطاقة

اللوز

اللوز غني بالبروتين والدهون الصحية والمغنيسيوم، مما يساعد على دعم مستويات الطاقة ووظائف العضلات

الزبادي

الزبادى مصدر غني بالبروتين والكالسيوم والبروبيوتيك، كما يحسن أداء الجهاز الهضمي