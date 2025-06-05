أمراض شائعة بين الأطفال في الصيف.. إليكِ طرق الوقاية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 يونيو 2025 04:23 مساءً - مع حلول الصيف، يجب على الأمهات أن يكنّ أكثر حرصاً على صحة أطفالهن من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الشائعة، هناك عدد من الأمراض التي من الشائع جداً أن يُصاب بها الأطفال خلال الصيف.

فهناك العديد من الأمور التي تجعل الأطفال معرضين لخطر التعرّض للعديد من المشاكل الصحية خلال العيد، منها عدم غسل أيديهم إلا نادراً بعد اللعب، أوالإفراط في تناول الأطعمة الدسمة أو الحلوة التي تقدم عادة خلال العيد ذلك بالإضافة إلى أن الأطفال، وخاصة الرضع، لديهم أنظمة مناعية لم تتطور بشكل كامل بعد، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض. فيما يلي وفقاً لموقع "هيلث" أبرز الأمراض التي يُصاب بها الأطفال عادةً مع حلول الصيف وكثرة الرحلات والسفر.

أعراض الإسهال

تناول كميات كبيرة من الحلوى والأطعمة الدسمة يمكن أن يسبب الإسهال -الصورة من موقع Freepik

تناول كميات كبيرة من الحلوى والأطعمة الدسمة خلال رحلات الصيف يمكن أن يتسبب في إصابة الأطفال بأعراض الإسهال، ذلك إضافة إلى أن بعض المشروبات التي يتم تقديمها عادة خلال العيد، مثل الصودا، قد تعرض الأطفال لخطر الإصابة بالإسهال.

بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يتم الحفاظ على نظافة الطعام أو الشراب الذي يتناوله الأطفال، فإن ذلك يزيد من خطر الإصابة بعدوى بكتيريا الإشريكية القولونية. في بعض الحالات، ويمكن أن تسبب عدوى بكتيريا الإشريكية القولونية إسهالاً شديداً.

لذلك يجب على الأمهات والآباء أن يكونوا أكثر حذراً في اختيار الأطعمة والمشروبات التي تُقدَم لأطفالهم، حتى يتمكنوا من تجنب هذا الأمراض. مع التأكد أيضاً من أن طفلك يغسل يديه بانتظام بعد اللعب وقبل تناول الطعام.

ربما تودين التعرف إلى أمراض الأطفال المعدية وكيف تحمين طفلك من الإصابة.

الإمساك واضطرابات الهضم

غالباً ما تكون أنماط الأكل لدى الأطفال غير منضبطة وقد يتناول الطفل الماء نادراً أو حتى يحبس حركات أمعائه لأنه مشغول جداً باللعب مع إخوته. في الواقع، و يمكن أن يزيد ذلك من خطر التعرض لصعوبة التغوط أو الإمساك.

لذلك، يجب على الأمهات تذكير أطفالهن دائماً بتناول كمية كافية من الماء، وعدم حبس حركات الأمعاء، وتناول الكثير من الخضروات أو الفواكه الغنية بالألياف. بهذه الطريقة، يمكن لطفلك تجنب خطر الإمساك وفي نفس الوقت الاستمتاع مع عائلته خلال الرحلات.

وجع الأسنان

تعد الأطعمة والمشروبات الحلوة، مثل البسكويت والشراب والحلوى، من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الأطفال خلال الصيف وإذا تم تناولهم بشكل مفرط، وخاصة إذا لم يكن الطفل منضبطاً بشأن تنظيف أسنانه، فإن خطر الإصابة بألم الأسنان سيزداد.

لذا، ذكّري طفلك ورافقيه دائماً بتنظيف أسنانه بانتظام، مرتين يومياً أي بعد الإفطار وقبل النوم. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للوالدين أيضاً مرافقة أطفالهم لتحفيزهم بشكل أكبر على الحفاظ على نظافة الأسنان الجيدة، بالإضافة إلى تنظيف أسنانك بانتظام، فمن الجيد أيضاً الحد من استهلاك الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على مستويات عالية من السكر، حتى تظل صحة أسنان ولثة طفلك جيدة ومع الاهتمام والعادات الجيدة، يمكن للأطفال الاستمتاع برحلات الصيف دون القلق بشأن مشاكل صحة الأسنان.

الأنفلونزا والسعال والتهاب الحلق

يزيد خطر الإصابة بالأنفلونزا عند مصافحة الآخرين-الصورة من موقع AdobeStock

يجب على الأمهات أن تُعلم طفلها عند مصافحة العديد من الأشخاص، أن ذلك يزيد أيضاً من خطر الإصابة بالبكتيريا أو الفيروسات التي تسبب الإنفلونزا أو السعال أو التهاب الحلق.

لذلك، من المهم للأمهات تعليم أطفالهن تطبيق البروتوكولات الصحية دائماً، بما في ذلك غسل اليدين بانتظام وارتداء الكمامات. إذا كان أحد أفراد الأسرة مريضاً، فلا يوجد خطأ في الحد من عدد الأشخاص الحاضرين.

إذا كان طفلك يبدو مريضاً أو خاملاً أو يعاني من السعال أو الحمى، فمن الأفضل الحد من الأنشطة خارج المنزل أو مقابلة العديد من الأشخاص والذهاب إلى الطبيب لإجراء فحص للحصول على العلاج المناسب.

مشاكل الحساسية

عندما يكون هناك الكثير من الأطعمة المتاحة والوجبات الخفيفة أمام الطفل خلال رحلات الصيف، قد يكون من الصعب في بعض الأحيان تتبع المكونات الموجودة في طبق معين مما يمكن أن يسبب ردود فعل تحسسية عند الأطفال.

يمكن أن تتنوع الأعراض التي تظهر، من الحكة والطفح الجلدي إلى صعوبة التنفس. نظراً لأن الحساسية يمكن أن تكون خطيرة على الجسم إذا كانت شديدة، فيجب على الآباء مراقبة الطعام الذي يتناوله أطفالهم وتقديم أدوية مضادة للحساسية دائماً في حالة حدوثها ومن الجيد أيضاً أن يكون لديك دائماً دواء للحساسية متاحاً في المنزل أو أن تأخذيه معكِ عندما تخرجين.

الانتفاخ وتراكم الغازات

يمكن أن يُصاب الطفل بأعراض الانتفاخ عندما يكون هناك تراكم للغازات في الجهاز الهضمي للطفل. يمكن أن تختفي هذه المشكلة بسهولة، ولكنها قد تجعل الطفل يشعر بعدم الارتياح.

يُعد الأطفال أكثر عرضةً لإثارة المعدة عند ابتلاع الهواء أثناء تناول الطعام ويحدث هذا لأن الأطفال غالباً ما يكونون متحمسين عند مقابلة أصدقائهم خلال رحلات الصيف، حيث يتناولون الطعام في كثير من الأحيان أثناء الجري.

بالإضافة إلى ذلك، قد يعاني طفلك أيضاً من الانتفاخ بسبب تناوله الطعام بسرعة كبيرة أو شربه الكثير من المشروبات الغازية.

قد يهمكِ الاطلاع على أسباب وعلاج انتفاخ البطن عند الأطفال

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.