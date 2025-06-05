شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الكبدة النيئة بعد الذبح.. أضرار صحية غير متوقعة والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال عادة تناول الكبدة النيئة بعد ذبح الأضحية منتشرة بين كثير من الأشخاص، وهى من العادات غير الصحية حيث يراها الأطباء قنبلة موقوتة تهدد الصحة العامة، في هذا التقرير نتعرف على أضرار تناول الكبدة النيئة بعد ذبح الأضحية.

أكد الدكتور جمال عاصم، استشارى التغذية العلاجية جامعة طنطا، أن الكبد يقوم بتصفية السموم في جسم الحيوان، وقد يحتوي على بكتيريا خطيرة مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية، إضافة إلى طفيليات قد تنتقل مباشرة للإنسان إذا تم تناوله نيئًا.

وأوضح أن الطهي الجيد هو الوسيلة الوحيدة للقضاء على هذه الكائنات الدقيقة، خاصة أن بعض أنواع الطفيليات لا تظهر في الفحص الظاهري للحوم.

وأشار إلى أن تناول اللحوم النيئة أو غير المطهية جيدًا من أبرز أسباب الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي، مشدداً على ضرورة طهي الكبد واللحوم جيدًا قبل تناولها.وأكد أن الكبدة النيئة أيضاً قد تكون معرضة للتلوث من الميكروبات أثناء عملية الذبح.

وشدد على أن الكبد له فوائد صحية عديدة منها أنها بها نسبة بروتين عالية وبديل جيد عن اللحوم، فهى تحتوى على فيتامين ب 12 وحمض الفوليك والحديد بنسب عالية وتكون سريعة الامتصاص وأفضل من المكملات الغذائية.

وتابع استشارى التغذية العلاجية قائلاً أنه من الممكن شوي الكبدة مع ضرورة تتبيلها بالخل والليمون والأعشاب لتسريع عملية نضجها وحتى تحتفظ بقيمتها الغذائية.