شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش فاكهة بعد الأكل مباشرة.. هذه الأطعمة لا تتناولها معًا والان مع تفاصيل الخبر

بعض تركيبات الطعام أو المجموعات الغذائية ليست مفيدة للأمعاء، في الواقع، قد تُبطئ بعض التركيبات الشائعة عملية الهضم أو تُسبب ذلك الانزعاج المألوف بعد الوجبات، فهناك أطعمة عند تناولها معًا تُربك الجهاز الهضمي وتُقلل من امتصاص العناصر الغذائية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. مجموعات غذائية شائعة لا يجب تناولها معًا لأنها تضر بصحة الهضم:الفاكهة مع منتجات الألبان

قد يكون ميلك شيك المانجو أو سموثي الموز لذيذًا، لكن مزج الفاكهة مع الحليب قد يُبطئ عملية الهضم، لأن الفاكهة تتحلل بسرعة، بينما يستغرق الحليب وقتًا أطول، مما قد يُسبب التخمر والانتفاخ، ويُفضل تناول الفاكهة وحدها أو مع بعض المكسرات.

اللبن الرائب مع الأسماك

في حين أن اللبن الرائب يُبرّد جسمك بينما يمنحك السمك الدفء بطبيعته، فإن الجمع بينهما قد يؤدي إلى مشاكل في المعدة واختلالات في البشرة مع مرور الوقت، بسبب هذا التباين بينهما، مما يترتب على ذل حدوث خلل في إيقاع الأمعاء الطبيعي، خاصةً عند تناوله بكثرة.

تناول الشاي مع الوجبات الخفيفة المالحة

قد يكون شرب الشاي مع الأطعمة المالحة غير مريح للهضم، حيث إن العفص في الشاي قد يعيق امتصاص الحديد من الوجبات الخفيفة المالحة أو المقلية، وهذا قد يؤدي إلى عسر الهضم وانخفاض القيمة الغذائية لوجبتك، حاول تناولهما على فترات متباعدة أو تناول مشروبات عشبية بدلًا من الشاى.

تناول الفاكهة بعد الوجبات مباشرة

تناول الفاكهة مباشرة بعد وجبة غداء أو عشاء دسمة يُبطئ عملية الهضم، ولأن هضم الفاكهة أسرع، فإنها تتراكم فوق الوجبة الثقيلة وتبدأ بالتخمر، وهذا قد يُسبب الغازات والانتفاخ وحتى الحموضة، لذلك يُفضل تناول الفاكهة في الصباح أو كوجبة خفيفة.

تناول الحليب مع الحمضيات

قد يؤدي عصر الليمون على الحليب أو تناول أطعمة حمضية بالقرب من تناول كوب الحليب إلى تكتله في المعدة، مما يسبب شعورًا بعدم الراحة، وقد يؤثر ذلك على امتصاص الكالسيوم ويسبب ارتجاع المريء، لذلك حافظ على فاصل زمني مناسب بين شرب الحليب وتناول الأطعمة الحمضية.