شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 4.7% زيادة فى عدد الحوامل المصابات بأمراض مناعية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة طبية حديثة أجراها باحثون فى جامعة برمنجهام، زيادة فى عدد السيدات الحوامل المصابات بأمراض مناعية، وذلك بنسبة 4.7%.

ووفقا للدراسة التى نشرها موقع "News medical"، نقلا عن مجلة Lancet Rheumatology العلمية، فإن الباحثين وجدوا زيادة بنسبة 4.7% في الأمهات الحوامل اللاتي يبدأن الحمل بحالات مناعة ذاتية فى المملكة المتحدة، وذلك بعد تحليل السجلات الصحية الإلكترونية (CPRD) المأخوذة من عام 2000 إلى عام 2021.

وأوضح تحليل السجلات أن هناك ارتفاعًا في الحالات التي تم تشخيصها قبل الحمل، لدى النساء في سن 15-49 عامًا، بما في ذلك الصدفية ومرض الاضطرابات الهضمية ومرض السكر من النوع الأول، بالإضافة إلى حالات نادرة مثل مرض جريفز والتهاب الغدة الدرقية هاشيموتو.

وقالت الدكتورة ميجا سينج من جامعة برمنجهام والباحثة الرئيسية للدراسة، أن هذه هي المرة الأولى التي تُجرى فيها دراسة من هذا النوع، والتى تظهر ارتفاعًا في حالات المناعة الذاتية لدى النساء الحوامل، موضحة أن الباحثين قاموا بتحليل مجموعة واسعة من حالات المناعة الذاتية، والتى تؤثر تحديدا على النساء، وقد أظهرت دراسات سابقة ارتفاعًا في حالات المناعة الذاتية بشكل عام، موضحة أن هذه النتائج ليست مفاجئة، ولكنها بالغة الأهمية للصحة العامة.



وأضافت أن تلك الدراسة تتمحور حول فهم كيفية دعم النساء أثناء الحمل، اللاتي يعانين من حالات طبية، وهذه البيانات تمنح فكرة أفضل بكثير عن حجم الحالات المناعية الذاتية للأمهات الحوامل.

من المرجح أن يكون هناك مزيج من العوامل التي تُسهم في زيادة تشخيص أمراض المناعة الذاتية قبل الحمل، بما في ذلك عوامل مختلفة بين فئات مختلفة من الناس، منها الوعي بهذه الأمراض، وتفاوت فرص الحصول على الرعاية الصحية، ولذلك من المرجح جدًا أن الأرقام تُشير إلى الوضع الحقيقي لصحة المرأة أثناء الحمل.

ومن المرجح أن تساعد هذه الدراسة المهمة الأطباء وصانعي السياسات، على إعادة تعريف مسارات الرعاية الحالية والتخطيط للخدمات الصحية المستقبلية للنساء الحوامل المصابات بأمراض المناعة الذاتية، لتحقيق نتائج أفضل للأمهات وأطفالهن.