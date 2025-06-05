شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الكوليسترول.. التتبيلة المثالية للشواء فى العيد لتجنب زيادة الدهون والان مع تفاصيل الخبر

يفضل الكثيرون شواء اللحوم خلال أيام عيد الأضحى، لإضافة نكهة مميزة للطعام، بجانب أن الشواء يعد الخيار الأكثر صحية للطهى.

رغم أن الشواء يعد الطريقة الأكثر صحية لتسوية اللحوم، باعتبارها الأقل في الدهون والمناسبة بشكل أكبر لمتبعى النظم الغذائية الصحية الخاصة بإنقاص الوزن، لكن التتبيلة الخاصة باللحوم قد تؤدى لنتيجة عكسية، حاصة لمرضى الكوليسترول، بحسب موقع "British Heart foundation".

متى تكون التتبيلة غير صحية

وبحسب الموقع يفرط البعض في إضافة الملح إلى تتبيلة الشواء، بما يؤدى لارتفاع ضغط الدم، كما أن الإفراط في تناول الدهون المشبعة قد يرفع مستويات الكوليسترول الضار.

وعلى الرغم من أن اللحوم المشوية تساعد على الحفاظ على الوزن، لكن في حالة الاحتفالات قد يحدث إفراط في تناولها، مما قد يؤدى إلى اضطرابات هضمية.

نصائح لتحضير شواء صحي



اختيار اللحوم قليلة الدهن

استخدام قطع لحم أقل دهنية يُقلل بشكل كبير من استهلاكك للدهون المشبعة

إضافة الليمون إلى التتبيلة

للتعويض عن قلة رطوبة اللحم قليل الدسم، يمكنكِ تطريته اللحم بتتبيله مضاف إليها عصير الليمون أو الخل، على تفتيت ألياف العضلات أو قطع اللحم القاسية، ويجعله أكثر ليونة وأسهل للأكل.

تحضير تتبيلة صحية

من السهل إضافة النكهات الخاصة بطريقة صحية، مثل تتبيلة الليمون أو إكليل الجبل أو المريمية مع قليل من الزيت، أو استخدام أعشابًا طازجة كالبقدونس أو الكزبرة أو الريحان مع بعض الحمضيات كالبرتقال أو الليمون بعد طهي اللحم.

تحضير صلصة السلطة

بجانب اللحوم، يمكن تحضير سلطة مفيدة ومشبعة، مع الابتعاد عن تتبيلها بكمية زائدة من الدهون والملح، حيث تعد سلطة الخضراوات خيارا ممتازا، ويمكن تجربة سلطات أخرى مثل سلطة سيزر أو المايونيز المخلوط بالزبادى.

الخضراوات المشوية

بجانب سلطات الخضراوات الظازجة، يمكن استغلال الشواية لشواء بعض الخضراوات المقطعة لشرائح، مثل الباذنجان والفلفل والبصل الأحمر والكوسا، على الشواية، والتي يمكن تقديمها مع صلصة خفيفة من الخل والثوم أو دبس الرمان أو بجانب سلطة زبادى.



شرب كميات كافية من المياه والعصائر

يجب عدم نسيان ترطيب الجسم، عن طريق شرب الماء الماء أو بعض العصائر الطبيعية مثل عصير الليمون.