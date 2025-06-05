شكرا لقرائتكم خبر عن من صحة البشرة للعناية بالعين.. فوائد مشروب السبانخ وشروطه والان مع تفاصيل الخبر

مشروب السبانخ أحد أهم المشروبات الخضراء الهامة على الإطلاق، فهذا المشروب المدعم بفيتامين أ ومضادات الأكسدة هو إكسير الشباب والنضارة، فهو يقاوم الجذور الحرة ويعزز من صحة الجلد والجسم بشكل عام، فوائده كثيرة ومتعددة.

فوائد مشروب السبانخ

تقرير نشر في موقع Vinmec، أوضح أن مشروب السبانخ يعزز من صحة الجلد والبشرة لأنه غني بفيتامين أ، فيحمي من العدوى ويعزز من المناعة، كما يوفر كوب واحد من هذا العصير حوالي 38% من الكمية اليومية الموصى بها لفيتامين سي الصحي والمفيد لتدعيم المناعة، مضاد أكسدة قابل للذوبان في الماء وضروري لصحة الجلد والبشرة، فهو يعزز من سلامتها ووقايتها من الإجهاد التأكسدي والالتهابات والتلف، وبالتالي يؤخر علامات الشيخوخة.

فوائد فيتامين سي في عصير السبانخ

- يحتوي على فيتامين سي ويحتوي أيضًا على العوامل التي تعزز من تكوين الكولاجين في الجسم والجلد، وبالتالي يساعد على سرعة التئام الجروح.

- هذا الفيتامين يساعد على امتصاص الحديد وبالتالي يمنع تساقط الشعر الناتج عن هذا النقص.



- هذا العصير الغني بمضادات الأكسدة وحمض الفيروليك والبيتا كاروتين واللوتين قادر على مقاومة الضرر التأكسدي للحمض النووي وبالتالي يخفض من الإجهاد التأكسدي للجسم.

- هذا العصير يساعد على تعزيز الرؤية والإبصار لاحتوائه على كم هائل من اللوتين، لذلك يقي من الإصابة بخطر اعتام عدسة العين، كما أنه غني بفيتامين أ، فيحمي من جفاف العين وضعف الرؤية الليلية.

- يحد من نمو الخلايا السرطانية، هذا ما أكدته الدراسات المختلفة التي أجريت على أوراق السبانخ.

- يساعد مشروب السبانخ على خفض نسب ضغط الدم بشكل واضح لأنه يساعد على توسيع الأوعية الدموية مما يحسن من تدفق الدم ويقلل من ضغط الدم.

محاذير تناول عصير السبانخ

- لا شك أن هذا العصير يحتوي على كم هائل من الألياف الذي ينظم السكر وفقدان الوزن وضغط الدم وحتى مستويات الكوليسترول واضطرابات الجهاز الهضمي أيضًا، ولكنه قد يتداخل مع مميعات الدم، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل تناول السبانخ أو شرب مشروبها خاصة لمن يعانون من مشكلات في الدم.

- لا تنسى أن عصير السبانخ لا يمكنه أن يكون بديلًا للوجبات مثلما يفعل البعض، فهو يفتقر إلى العديد من العناصر الغذائية لنظام صحي متوازن، وبالتالي فهو مجرد عصير مضاد للأكسدة له الكثير من الفوائد بجانب الوجبة الغذائية.